ALERTA MÁXIMA en Walmart de Cicero por "asesino silencioso": más de 100 personas evacuadas tras fuga de GAS ALTAMENTE TÓXICO

El jueves, el Walmart ubicado en Cicero se convirtió en escenario de una emergencia tras detectarse una fuga de monóxido de carbono, un gas extremadamente peligroso conocido como el "asesino silencioso". Más de 100 clientes y empleados fueron evacuados de manera preventiva mientras los bomberos y equipos especializados trabajaban para asegurar la tienda, informó syracuse.com.

A las 11:55 a.m., bomberos de Cicero respondieron a una alarma de monóxido de carbono en 8064 Brewerton Road.

Fuga de monóxido de carbono obliga a evacuar a más de 100 personas en Walmart de Cicero

Según Jon Barrett, primer subjefe del Departamento de Bomberos de Cicero, el incidente comenzó alrededor de las 11:55 a.m., cuando se activó la alarma de monóxido de carbono en el Walmart ubicado en 8064 Brewerton Road. "Los bomberos respondieron de inmediato después de que la compañía de alarmas notificara que el detector activado estaba en el techo de la tienda y alertó también a la gerencia", explicó Barrett a syracuse.com.

Al llegar al lugar, los bomberos midieron niveles de 10 partes por millón, que posteriormente aumentaron a 25 ppm, cifra que obligó a evacuar el local. Cabe destacar que, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, exposiciones prolongadas de entre 10 y 50 partes por millón pueden provocar mareos y dolores de cabeza, lo que hizo que la rápida evacuación fuera esencial para la seguridad de todos.

Refuerzan las medidas de seguridad tras el incidente

Tras la evacuación, los bomberos, junto con personal de National Grid, revisaron todos los detectores de monóxido de carbono en la tienda para localizar la fuente de la fuga, solicitando ayuda adicional para asegurar una inspección completa. El área fue despejada alrededor de la 1:41 p.m., pero la investigación continuó con la colaboración del Departamento de Policía de Cicero, el personal de mantenimiento de Walmart y la oficina de Cicero Code Enforcement.

Un empleado confirmó a syracuse.com que la tienda reabrió sus puertas a las 8:40 p.m., mientras que el primer subjefe Barrett afirmó que "una unidad en la azotea, identificada como la causa del problema, fue asegurada ese mismo día. No se reportaron heridos ni enfermos".

Además, Barrett subrayó: "Este incidente refuerza la importancia crucial del correcto funcionamiento de los sistemas de detección de humo y monóxido de carbono en viviendas y locales comerciales. En este caso, la notificación de la alarma permitió una respuesta rápida y la evacuación segura del edificio".