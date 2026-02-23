¡Atención! Luego de las festividades en diversas ciudades de Estados Unidos y una crisis política que atravesó Venezuela, esto luego de la detención de Nicolás Maduro, la administración del presidente Donald Trump sorprendió al emitir un anuncio muy importante dirigido a cientos de miles de inmigrantes venezolanos. ¿Cuál es y beneficia a estos extranjeros?

Venezolanos en EE. UU.: ¿Estas personas pueden solicitar asilo? Anuncian opción clave

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que aquellos que se beneficiaron del Estatus de Protección Temporal (TPS) ahora tienen la opción de solicitar asilo o el estatus de refugiado. Esta orden evidencia una gran oportunidad para quienes buscan seguridad y estabilidad en medio de la incertidumbre en su país de origen.

Cabe mencionar que este sorpresivo anuncio se dio luego de la finalización del Estatus de Protección Temporal para los venezolanos y tras el preparado arresto de su presidente, Nicolás Maduro, por fuerzas estadounidenses, un acontecimiento que alteró el panorama político en la región y dejó a miles de familias en incertidumbre sobre su futuro migratorio en Estados Unidos.

Al respecto, Noem aseguró cualquier persona que haya estado bajo el TPS puede solicitar asilo o estatus de refugiado, y que cada uno de estos pedidos serán evaluados de manera personal y de acuerdo a la legislación vigente. Las declaraciones de la autoridad se dieron en el programa Fox News Sunday, destacando que este proceso no es automático y se debe cumplir con ciertas exigencias.

¿Esta medida se aplica para todos los venezolanos?

El mensaje tiene mucho valor para todos los venezolanos que perdieron su protección y permisos de trabajo debido a la anulación del TPS, que impactó a aproximadamente 600.000 de estos extranjeros.

Bajo este contexto, el estado de Florida es el que alberga a más de la mitad de esta población afectada, muchos de los cuales se encuentran actualmente en trámites legales con el objetivo de evitar la deportación y asegurar su estabilidad en el país y sus puestos laborales, en beneficio de sus familias.