¡Mucha atención! El 1 de enero de este 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) compartió un nuevo memorando de políticas, identificado como PM-602-0194, el cual aborda la retención y revisión de solicitudes de beneficios presentadas por extranjeros pertenecientes a países considerados de alto riesgo.

Este documento ha ocasionado un gran impacto en el proceso de tramitación de beneficios migratorios en EE. UU. La guía expone las restricciones de viaje ampliadas establecidas por la Proclamación Presidencial 10998, la cual limita la entrada de ciudadanos extranjeros con el objetivo de salvaguardar la seguridad nacional. AQUÍ, solicitante, todo lo que debes saber a partir de ahora.

EE. UU.: USCIS suspende estos beneficios a los solicitantes de países que figuran en esta lista

Según lo difundido en 'natlawreview.com' y otros portales internacionales, el PM-602-0194 instruye a los funcionarios de USCIS a llevar a cabo tres acciones fundamentales. A continuación, cuáles son y qué dificultades habrá desde la fecha en mención:

Se ordena suspender todas las solicitudes de beneficios pendientes , con ciertas excepciones y sin considerar la fecha de presentación, para los nacionales de los países mencionados en el PP 10998, mientras se realiza una revisión integral.

, con ciertas excepciones y sin considerar la fecha de presentación, para los nacionales de los países mencionados en el PP 10998, mientras se realiza una revisión integral. Se debe llevar a cabo un análisis exhaustivo de las políticas , procedimientos y procesos de selección y verificación de solicitudes de beneficios para los ciudadanos de las naciones incluidas en el mismo documento.

, procedimientos y procesos de selección y verificación de solicitudes de beneficios para los ciudadanos de las naciones incluidas en el mismo documento. Se requiere una nueva revisión detallada de las solicitudes de beneficios que ya han sido aprobadas para ciudadanos de estos países desde el 20 de enero de 2021.

USCIS impactó a la comunidad al suspender estos beneficios a los solicitantes de países que figuran en esta lista.

Con relación a ello, y casi 60 días del aviso público, los solicitantes no han podido evitar verse afectados frente a las repercusiones de esta política, que se traduce en retrasos en las solicitudes y, en algunos casos, en la solicitud de evidencia adicional que USCIS podría tomar en cuenta la hora de decidir sobre la obtención.

¿A qué solicitantes perjudica y qué países son considerados de alto riesgo?