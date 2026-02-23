ALERTA ROJA en tiendas Dollar Tree: seis personas fueron arrestadas por su participación en un ROBO ORGANIZADO, ¿qué sucederá ahora?

Una red de al menos seis personas fue desarticulada tras una investigación que vinculó a los sospechosos con múltiples robos organizados en tiendas Dollar Tree del área de Sacramento. La Oficina del Sheriff del Condado de Sacramento (SCSO) confirmó los arrestos luego de un operativo que reveló un patrón planificado de hurtos y de venta de productos robados.

Arrestan a seis personas por robo organizado en Dollar Tree

De acuerdo con FOX40, entre el 1 de diciembre de 2025 y el 22 de enero de 2026, un grupo de individuos habría entrado en múltiples sucursales de Dollar Tree en repetidas ocasiones, accediendo a áreas restringidas para empleados con el fin de llevarse bebidas sin realizar el pago correspondiente. Las autoridades calculan que el monto total de lo robado supera los 7,000 dólares, lo que habría generado un impacto económico significativo para la cadena minorista.

La SCSO identificó que los artículos sustraídos eran trasladados a una licorería en el sur de Sacramento, donde se descargaban y vendían por dinero en efectivo. Las órdenes de vigilancia y de registro condujeron a la captura de Sukhjinder Singh, empleado de la licorería, quien fue acusado de recibir propiedad robada.

Las autoridades señalaron que, según FOX40, "las imágenes de vigilancia también mostraron a Singh solicitando productos específicos y pidiendo mercancía adicional, lo que llevó a los detectives a creer que el alcance de las compras podría haber sido mayor de lo descubierto inicialmente".

¿Cómo avanzará el caso tras los arrestos y cargos?

Los cinco presuntos ladrones y el empleado implicado fueron detenidos y ahora enfrentan cargos relacionados con robo y delincuencia organizada en comercios minoristas. Los sospechosos identificados son:

Lamone Jones (32) : detenido con fianza de 500,000 dólares; estaba en libertad condicional y bajo supervisión.

: detenido con fianza de 500,000 dólares; estaba en libertad condicional y bajo supervisión. Aundreas Green (25) : fianza de 250,000 dólares; en libertad condicional y bajo palabra.

: fianza de 250,000 dólares; en libertad condicional y bajo palabra. Anhelica Santoyo (45) : fianza de 250,000 dólares; en libertad condicional.

: fianza de 250,000 dólares; en libertad condicional. Marisa Gonzales (27) : fianza de 250,000 dólares; en libertad condicional.

: fianza de 250,000 dólares; en libertad condicional. Juliana Márquez (20): fianza de 250,000 dólares; en libertad condicional.

Además de Singh, los otros cinco enfrentan múltiples cargos por su presunta participación en el esquema. Según la SCSO, los investigadores creen que otras licorerías podrían haber adquirido bebidas robadas de manera deliberada, y la investigación continúa abierta. Cualquier persona con información puede comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado de Sacramento al 916‑874‑5115.