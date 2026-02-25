- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Benfica
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
- Argentinos Juniors vs Barcelona
ALERTA ROJA en un Walmart de Gallup: la policía investiga tras hallar un MISTERIOSO CADÁVER detrás de la tienda
Un cuerpo fue hallado este martes por la mañana detrás de un Walmart en Gallup. La policía investiga el caso. Se desconocen las circunstancias del hallazgo.
En las primeras horas de la mañana de este martes, un hallazgo perturbador movilizó a las fuerzas del orden en Gallup, Nuevo México, luego de que se encontrara un cuerpo sin vida en la parte trasera de un supermercado Walmart. Esto provocó el inicio de una investigación activa por parte de las autoridades locales.
La Policía informó que se encontró un cuerpo detrás del Walmart en 1650 West Maloney.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA en Walmart de Seguin: hombre EXHIBIÓ ARMA de fuego durante un robo y ahora está tras las rejas
La policía investiga el hallazgo de un cadáver detrás de un Walmart en Gallup
Las autoridades de la ciudad de Gallup, Nuevo México, respondieron rápidamente tras recibir un aviso que alertaba sobre un cadáver detrás del Walmart ubicado en la zona. Según reportó KOB 4, "La policía de Gallup está investigando después de haber encontrado un cadáver detrás del Walmart en la ciudad la mañana del martes".
El departamento de policía confirmó que los oficiales acudieron al lugar tras la llamada de emergencia y, al llegar, verificaron la presencia de un cuerpo sin vida justo detrás de la tienda Walmart, cuya identidad y las causas de la muerte aún no han sido reveladas.
Detectives y especialistas en medicina forense investigan el suceso
En el lugar también se presentaron detectives especializados, junto con miembros de la Oficina del Investigador Médico, para avanzar en la investigación del incidente, que por ahora se mantiene activa y sin más detalles disponibles.
Las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre testigos o pruebas. Se desconoce cómo ni por qué se encontró el cuerpo en ese lugar. Los peritos continúan con los protocolos habituales para esclarecer la enigmática aparición detrás del supermercado. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la persona.
- 1
ALERTA MÁXIMA en Walmart de Seguin: hombre EXHIBIÓ ARMA de fuego durante un robo y ahora está tras las rejas
- 2
ALERTA ROJA, inmigrantes ilegales en EE. UU.: fallo judicial permitirá al IRS compartir datos fiscales con el ICE para OPERATIVOS MIGRATORIOS
- 3
PÉSIMA NOTICIA para clientes de Walmart en EE. UU.: eliminan HISTÓRICO producto de los estantes y desata la INDIGNACIÓN de miles de compradores
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90