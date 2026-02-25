ALERTA ROJA en un Walmart de Gallup: la policía investiga tras hallar un MISTERIOSO CADÁVER detrás de la tienda

En las primeras horas de la mañana de este martes, un hallazgo perturbador movilizó a las fuerzas del orden en Gallup, Nuevo México, luego de que se encontrara un cuerpo sin vida en la parte trasera de un supermercado Walmart. Esto provocó el inicio de una investigación activa por parte de las autoridades locales.

La Policía informó que se encontró un cuerpo detrás del Walmart en 1650 West Maloney.

La policía investiga el hallazgo de un cadáver detrás de un Walmart en Gallup

Las autoridades de la ciudad de Gallup, Nuevo México, respondieron rápidamente tras recibir un aviso que alertaba sobre un cadáver detrás del Walmart ubicado en la zona. Según reportó KOB 4, "La policía de Gallup está investigando después de haber encontrado un cadáver detrás del Walmart en la ciudad la mañana del martes".

El departamento de policía confirmó que los oficiales acudieron al lugar tras la llamada de emergencia y, al llegar, verificaron la presencia de un cuerpo sin vida justo detrás de la tienda Walmart, cuya identidad y las causas de la muerte aún no han sido reveladas.

Detectives y especialistas en medicina forense investigan el suceso

En el lugar también se presentaron detectives especializados, junto con miembros de la Oficina del Investigador Médico, para avanzar en la investigación del incidente, que por ahora se mantiene activa y sin más detalles disponibles.

Las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre testigos o pruebas. Se desconoce cómo ni por qué se encontró el cuerpo en ese lugar. Los peritos continúan con los protocolos habituales para esclarecer la enigmática aparición detrás del supermercado. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la persona.