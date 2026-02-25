- Hoy:
MÁXIMA ADVERTENCIA en Walmart de Florida: compradora es VETADA luego de que un trabajador detectara su MAL ACCIONAR en la caja de autoservicio
Amy Ross, de 59 años, fue expulsada de por vida de un Walmart en Leesburg, Florida, después de que la atraparan intentando no pagar en la caja de autoservicio.
Una mujer de 59 años fue vetada de por vida en una tienda Walmart en Leesburg, Florida luego de un incidente vinculado al robo de productos en la caja de autoservicio, según informó Villages-News.com. Este caso destaca la creciente preocupación de los minoristas por las pérdidas millonarias causadas por hurtos y el impacto que tienen en el comercio.
Amy Ross, de 59 años, ya no puede comprar en Walmart de Leesburg, Florida.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA en Walmart de Seguin: hombre EXHIBIÓ ARMA de fuego durante un robo y ahora está tras las rejas
Walmart en Florida prohíbe la entrada a compradora tras presunto robo de $193
Según Villages-News.com, Amy Ross fue detenida después de que un empleado de Walmart alertara a la policía sobre un intento de "omitir" artículos en la caja automática el pasado 18 de febrero. Los informes indican que Ross habría cargado su carrito con productos, como zapatos y una manta, y salió de la tienda sin pagar algunos de ellos.
La práctica conocida como "truco del escaneo robado" implica que un cliente evita deliberadamente registrar todos los productos antes de salir del establecimiento. Villages-News.com cita que Ross afirmó a la policía que su acción "no fue a propósito".
Además de la prohibición de ingresar a la tienda, Ross recibió una citación por un delito menor de robo y deberá presentarse ante el Tribunal del Condado de Lake el 11 de marzo.
¿Qué estrategias utiliza Walmart para combatir el hurto en tiendas?
El robo minorista es un desafío significativo para Walmart, con pérdidas estimadas de hasta $3,000 millones al año, según Reuters. Villages-News.com señala que los hurtos han incluido tácticas extremas, como provocar incendios para distraer al personal.
Para prevenir estos delitos, Walmart y Target implementan medidas como almacenar artículos de alto riesgo en armarios dentro de la tienda y emplear sistemas de cajas de autopago con bloqueo, diseñados para detener hurtos en tiempo real y proteger tanto a los clientes como a la mercancía.
