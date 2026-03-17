¿Romero pierde titularidad en Universitario? Revelan conversación entre arquero y Rabanal

Javier Rabanal está empezando a mover las piezas en Universitario y antes del inicio de la Copa Libertadores, se dio a conocer que Diego Romero jugará partidos específicos y este cambio no se debe precisamente por su rendimiento. El equipo crema clasificó de manera directa a la fase de grupos y será uno de los tres representantes del campeonato local. Los otros dos son Sporting Cristal y Cusco.

El objetivo principal de Universitario de Deportes es salir campeón para hacer historia en el fútbol peruano y conseguir el tetracampeonato. Para ello, se realizaron diversos fichajes y entre ellos está el regreso de Diego Romero, quien estuvo en Banfield de Argentina la temporada pasada.

Revelan el futuro de Diego Romero en Universitario

La ausencia de Diego Romero en el equipo titular de Universitario ante UTC en el Monumental llamó la atención de miles de hinchas. Para miles, Romero era el titular indiscutible, pero Javier Rabanal tiene otros planes para el arco crema. Según indicó Gustavo Peralta, el técnico español tiene definido quién será el titular en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

“Rabanal le ha comentado a Romero que no es que le quita la titularidad o la confianza. A partir de ahora lo que se viene, además de que Romero va a la selección, es darle la oportunidad a Vargas, que lo ve bien y darle la opción, y que vas bien en la copa. En la copa va a tapar Romero y en el torneo local va a tapar Vargas. No hay una quita de confianza o algo así”, señaló Gustavo Peralta en L1 MAX.

(Video: L1 MAX)

¿Quién es Miguel Vargas?

Miguel Vargas Mañán es un arquero chileno de 29 años que realizó categorías inferiores en la Universidad Católica y es conocido por sus buenas atajadas y juego con los pies. En el 2015, recibió su primera convocatoria en la selección absoluta de Chile. Antes de su llegada a Universitario, pasó por equipo como Deportivo Garcilaso, Cienciano, Unión La Calera, Cobresal y Deportes Santa Cruz.