0
URGENTE
Lista oficial de convocados de la selección peruana para amistosos de marzo

Valera dio rotundo comentario sobre Javier Rabanal tras rendimiento con Universitario: "Él..."

Álex Valera no se guardó nada y dio un fuerte comentario sobre Javier Rabanal tras idea de juego y rendimiento con Universitario por Liga 1.

Luis Blancas
Álex Valera dio rotundo comentario sobre Javier Rabanal tras rendimiento con Universitario
Álex Valera dio rotundo comentario sobre Javier Rabanal tras rendimiento con Universitario | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes bajo la dirección técnica de Javier Rabanal ha conseguido cuatro victorias, dos empates y una derrota en siete partidos por el Torneo Apertura de la Liga 1. Tras ello, los hinchas han criticado el estilo de juego del entrenador español, ya que muchos sienten que el equipo no es el mismo de los otros años en los que fueron campeones. Por eso, Álex Valera fue consultado sobre el rendimiento del flamante técnico y dio un fuerte comentario.

Jean Deza dio fuerte comentario sobre flamante fichaje de Universitario: "No hay comparación"

PUEDES VER: Jean Deza dio rotundo comentario sobre fichaje de Universitario: "No hay comparación"

Álex Valera dio rotundo comentario sobre Javier Rabanal tras rendimiento con Universitario

'Cada entrenador tiene una metodología de juego distinta. El profesor Rabanal nos ha dicho lo que él quiere desde el primer día y estamos entrando en el ritmo que pide', mencionó el delantero merengue.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Lista de convocados de la selección peruana para amistosos ante Senegal y Honduras

  2. Exárbitro FIFA asegura que gol anulado de Paolo Guerrero ante Garcilaso es válido: "No es falta"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano