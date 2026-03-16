Valera dio rotundo comentario sobre Javier Rabanal tras rendimiento con Universitario: "Él..."

Universitario de Deportes bajo la dirección técnica de Javier Rabanal ha conseguido cuatro victorias, dos empates y una derrota en siete partidos por el Torneo Apertura de la Liga 1. Tras ello, los hinchas han criticado el estilo de juego del entrenador español, ya que muchos sienten que el equipo no es el mismo de los otros años en los que fueron campeones. Por eso, Álex Valera fue consultado sobre el rendimiento del flamante técnico y dio un fuerte comentario.

Álex Valera dio rotundo comentario sobre Javier Rabanal tras rendimiento con Universitario

'Cada entrenador tiene una metodología de juego distinta. El profesor Rabanal nos ha dicho lo que él quiere desde el primer día y estamos entrando en el ritmo que pide', mencionó el delantero merengue.