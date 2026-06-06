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Universitario buscó a volante por pedido de Cúper y revelan que firmo por club campeón: "Libre"

Universitario había puesto la mira en un destacado volante uruguayo por pedido expreso de Héctor Cúper y ahora conoció que ya estampó su firma por club campeón. Conoce de quién se trata.

Angel Curo
Universitario buscó a volante por pedido de Cúper y revelan que firmo por club campeón
Universitario buscó a volante por pedido de Cúper y revelan que firmo por club campeón | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes atraviesa un mercado de fichajes sumamente movido, con el objetivo de armar un plantel de primer nivel para salir campeón del Torneo Clausura y pelear el tetracampeonato de la Liga 1. En medio de ello, se conoció que un volante solicitado por Héctor Cúper como refuerzo ya estampó su firma por club campeón.

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Uno de los nombres que más habían sonado en tienda crema es Rodrigo Saravia, volante uruguayo que se encontraba militando en el Ponte Petra de Brasil y venía siendo observado por la directiva crema. Sin embargo, recientemente se confirmó que no llegará a Ate.

Y es que el periodista Uriel Iugt reveló que Saravia acaba de concretar su llegada a Boston River de Uruguay para el segundo tramo del año. Lo más sorpresivo es que su fichaje se concretó gracias a que contaba con la carta de libertad en su poder y ahora buscará brillar en un club que logró el título de la Tercera División del fútbol uruguayo.

Rodrigo Saravia es nuevo refuerzo de Boston River. Llega en condición de libre y firmó su contrato por un año y medio, fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta oficial de ‘X’.

Rodrigo Saravia, Boston River

Rodrigo Saravia no llegará a Universitario tras firmar por Boston River.

De esta forma, queda descartada la llegada del mediocentro de 25 años a Universitario, una dura noticia, considerando que era una de las opciones más atractivas para Héctor Cúper. Además, ante el bajo nivel de varios jugadores, hubiese sido de gran utilidad.

Héctor Cúper pidió el fichaje de Rodrigo Saravia para Universitario

El periodista Gustavo Peralta reveló en su momento que el DT Héctor Cúper había solicitado el fichaje de Rodrigo Saravia a la directiva crema e incluso lo calificó como “prioridad”.

“El volante uruguayo que quiere Héctor Cúper, tiene 25 años, está en Brasil, se llama Rodrigo Saravia. Es un jugador que Cúper lo tiene como prioridad, porque las características cree que son lo que necesita, mencionó hace unos días el hombre de prensa.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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