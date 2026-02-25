ALERTA en un Walmart de Sioux Falls: conductor local provoca INUSUAL ACCIDENTE automovilístico, ¿qué sucedió?

Un incidente poco común llamó la atención de residentes y autoridades el sábado 21 de febrero, cuando un conductor chocó directamente contra la puerta de un garaje en un Walmart local. El hecho, que dejó varias preguntas sin responder, ocurrió por la tarde y permanece bajo investigación.

Automóvil se estrella contra la parte trasera de un Walmart en Sioux Falls

Según reporta Dakota News Now, "un conductor de 25 años de Sioux Falls se vio involucrado en un accidente poco común el sábado 21 de febrero, cuando su vehículo impactó contra la puerta de garaje de un Walmart de la ciudad". El choque ocurrió alrededor de las 3:00 p.m. en la parte trasera del establecimiento, donde la camioneta Ford Expedition 2008 terminó estrellándose contra la gran entrada destinada al acceso de carga y descarga.

Las imágenes y descripciones del incidente han causado sorpresa entre los testigos y la comunidad, ya que no es habitual ver choques que involucren las puertas de almacenes en comercios tan concurridos.

El accidente sigue siendo investigado.

Estado del conductor, estado del vehículo y avances de la investigación

El joven conductor resultó con lesiones leves que no representan riesgo vital, una noticia que tranquilizó a quienes seguían de cerca su estado tras el accidente. Por el momento, no hay reportes oficiales sobre el estado de la Ford Expedition ni sobre el monto estimado de los daños materiales causados en Walmart.

Las autoridades de Sioux Falls continúan investigando las circunstancias que provocaron este inusual choque. Hasta ahora, no se determina la causa exacta del accidente, y los investigadores no descartan ninguna hipótesis. Aunque se especula que podría tratarse de un error de cálculo, una distracción momentánea o simplemente una de esas situaciones de "estar en el lugar equivocado en el momento equivocado", la verdadera razón detrás del incidente todavía no se conoce.

Este caso, además de llamar la atención, sirve como recordatorio para que los conductores permanezcan atentos y conscientes en todo momento, incluso en zonas de estacionamiento o cerca de las entradas de los almacenes.