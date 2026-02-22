¡A tener cuidado, inmigrantes! Una familia en Oregón, en EE. UU., se encuentra en un profundo duelo tras la muerte de su padre, quien, según informes, perdió la vida debido a causa de una neumonía, esto luego de ser arrestado y deportado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Paulino Martin San Pedro había sido detenido por las autoridades en noviembre y posteriormente enviado de regreso a México, según lo declarado por su hijo. A continuación más detalles sobre este caso.

Padre de 53 años falleció de neumonía tras ser arrestado y deportado por ICE a México

Eric Martin San Juan, residente de Beaverton, EE. UU., compartió la triste historia de su padre a People, Paulino Martin San Pedro, quien fue detenido por ICE en Oregon en noviembre y luego fue deportado a México, un país que no había pisado en más de 30 años. Según reportes de KPTV, el hombre de 53 años falleció de neumonía el 16 de febrero, esto luego de su regreso forzado.

Padre de 53 años murió de neumonía tras ser arrestado y deportado por ICE a México.

Martin San Juan expresó su profundo dolor y frustración, asegurando que ICE es el responsable de la muerte de su padre. Afirmó que, de haber podido permanecer en EE. UU., el desenlace de la enfermedad de su padre hubiese sido distinto. "Si hubiéramos luchado aquí, él habría tenido una mejor oportunidad de estar con su familia", mencionó.

El hijo no pudo evitar expresar la experiencia de la detención de su progenitor como devastadora, afirmando que el día en que su padre fue llevado, sintió como si ya hubiera muerto. "Culpo totalmente a ICE y a nuestro gobierno por no encontrar una mejor manera de manejar estas situaciones", acotó, lamentando la pérdida irreparable de su padre.

¿Qué más dijo el joven tras el deceso de su padre?

"Nadie merece esto, nadie merece ser torturado, nadie merece ser separado de su familia, sin saber que alguna vez lo volverá a ver, y luego realmente no volver a verlo nunca más", comentó a la prensa en mención.

En este mes de febrero, Martín San Juan y su familia viajaron a México con el propósito de despedirse de su padre, quien no pudo vencer a la enfermedad tras su deportación.