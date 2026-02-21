- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Sporting Cristal vs Universitario
- Osasuna vs Real Madrid
- Alianza Lima vs SESI
- Tabla Liga 1
- Cerro Porteño vs Olimpia
PELIGRO tras FALSOS agentes de ICE: inmigrantes de este estado se convertirán en víctimas de impostores tras agresivas REDADAS
En medio de las redadas impulsadas por la administración de Donald Trump, cientos de inmigrantes se han convertido en víctimas de los falsos agentes del ICE.
¡Atención! En el marco de las agresivas redadas migratorias promovidas por la administración de Donald Trump en EE. UU., una gran cantidad de inmigrantes ha caído en las garras de falsos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). ¿Cómo identificarlos? ¿Qué se sabe al respecto?
PUEDES VER: ALERTA ROJA en Dollar Tree: reportan la intensa búsqueda de hombre que ROBÓ en tienda a mano armada y bajo AMENAZAS
Falsos agentes de ICE: inmigrantes son víctimas de impostores tras agresivas redadas
Según lo expuesto por Univisión, estos estafadores, que se presentan como funcionarios gubernamentales, alteran la vulnerabilidad de las comunidades migrantes para extorsionarlas y obtener datos personales.
Por ello, las autoridades han emitido alertas sobre el incremento de estos fraudes, que alimentan un ambiente de temor y desconfianza entre los inmigrantes, quienes viven con el miedo constante de ser deportados. Esta problemática, en estas últimas semanas, ha ido aumentando, pues muchos desconocen sus derechos y se sienten obligados a ceder ante estos engañadores.
Falsos agentes de ICE: inmigrantes son víctimas de impostores tras agresivas redadas.
Organizaciones comunitarias hacen un llamado a la población para que mantenga la vigilancia y reporte cualquier actividad sospechosa, subrayando la necesidad de protegerse frente a estos engaños.
Telemundo registró más de 30 incidentes en 2025 en los que ciertos individuos se hicieron pasar por agentes federales con el objetivo de robar, intimidar e incluso agredir sexualmente a inmigrantes.
Testimonio de inmigrante que fue víctima de los agentes falsos
En este contexto, uno de los afectados, quien fue asaltado en Carolina del Norte, no pudo evitar expresar su angustia públicamente.
"No duermo, pensando en si van a regresar", comentó. Esta situación alarmante expone, sin duda, la creciente preocupación por la seguridad de la comunidad inmigrante en el país americano.
- 1
ALERTA MÁXIMA cerca de Walmart: autoridades reportan la lamentable MUERTE de joven de 24 años tras sufrir grave accidente
- 2
ALERTA ROJA en Dollar Tree: reportan la intensa búsqueda de hombre que ROBÓ en tienda a mano armada y bajo AMENAZAS
- 3
ALERTA ROJA, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: informe revela FUERTE ACCIÓN de inmigración por parte de ICE
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90