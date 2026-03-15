Ricardo Gareca dio firme opinión sobre designación de Mano Menezes como DT de Perú: "Es un..."

La selección peruana está próxima a dar inicio al nuevo proceso bajo el mando de Mano Menezes. El técnico fue el elegido para comandar a la ‘Bicolor’ y sus primeros desafíos serán por la fecha FIFA de marzo. Precisamente, Ricardo Gareca analizó la llegada del brasileño al banquillo y dejó una impactante opinión.

Ricardo Gareca dio firme opinión sobre designación de Mano Menezes

Ricardo Gareca, extécnico de la selección peruana y recordado por la clasificación al Mundial 2018, volvió al Perú para participar de un evento y se dio un tiempo para conversar con el programa ‘Desvelados’, donde, entre otros temas, fue consultado por su opinión sobre la llegada de Mano Menezes como DT de Perú.

Ante ello, el ‘Tigre’ no dudó en señalar que el brasileño es un técnico con una gran trayectoria, considerándolo como una buena opción para asumir las riendas de la ‘Bicolor’. Asimismo, remarcó que espera que consiga muchos éxitos y pidió a todos los hinchas que apoyen este nuevo proceso.

Video: Desvelados

"(Mano Menezes) Es un técnico de mucha experiencia, lo abala la trayectoria y hay que apoyarlo. Es un nuevo comienzo y desearlo lo mejor a él y a la Selección; todos somos hinchas de la Selección y espero que le vaya bien", expresó el estratega argentino.

Ricardo Gareca respondió si aspira a volver a dirigir a la selección peruana

Del mismo modo, le preguntaron a Gareca por la posibilidad de regresar al banquillo de la selección peruana y sorprendió a más de uno al dejar abierta la puerta. “Uno nunca sabe lo que pueda pasar”, dijo.

Unas declaraciones que emocionaron a los hinchas e impactaron, considerando que en el pasado el ‘Tigre’ había señalado que no tiene planes de volver a dirigir a la ‘Bicolor’.

¿Cuándo juega la selección peruana?

De acuerdo a lo revelado por la FPF, la selección peruana le plantará cara a sus similares de Senegal y Honduras en la última semana de marzo. El duelo ante la delegación africana será el 28 de marzo en Francia, mientras que el partido ante la selección de Centroamérica será el 31 del mismo mes en España.



