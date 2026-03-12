Señalan que jugador de la Juventus de Italia será la gran novedad en la convocatoria de Perú

La selección peruana está próxima a iniciar un nuevo proceso con el objetivo de empezar a destacar y dejar en alto el nombre del país. Por ello, la atención de los hinchas está en conocer la nueva lista de convocados para los próximos partidos. En ese contexto, se conoció que un jugador de la Juventus de Italia vestirá la ‘Bicolor’.

Jugador de la Juventus de Italia será la gran novedad en la convocatoria de Perú

Se trata de Franco Giambavicchio, futbolista que integra las filas de la Juventus de Italia y que ahora buscará destacar con las filas de la selección peruana. No obstante, cabe señalar que no integrará el primer equipo dirigido por Mano Menezes, sino que será convocado para integrar la Sub-17, tal como reveló el portal de scouts ‘Peruanos en el Mundo’.

El joven volante se convertirá en la gran novedad de la lista del equipo que representará al Perú en el Sudamericano Sub-17. Cabe señalar que Giambavicchio es un jugador habitual en su categoría en las filas de la ‘La Vecchia Signora’ y es considerado un prospecto interesante.

Franco Giambavicchio, jugador de la Juventus, será convocado con la selección peruana

En el pasado ya fue convocado para ser parte de la ‘Bicolor’ y logró hacer su debut en julio de 2025. Ahora buscará destacar en el torneo para atraer los ojos del mundo y abrir las puertas a una posible convocatoria para la selección nacional absoluta, considerando el recambio generacional.

¿Quién es Franco Giambavicchio, futbolista de la Juventus que defenderá a la selección peruana?

Franco Giambavicchio es un talentoso volante de 17 años nacido en Italia y que tiene la nacionalidad peruana por parte de su madre. Salió de las canteras del Torino, club donde perteneció hasta 2022, donde fue comprado por la Juventus para destacar en la Liga Nacional Juvenil de Italia.

Desde su llegada se ha consolidado como un jugador importante, portando la cinta de capitán en más de una ocasión. Pese a tener la oportunidad de aspirar algún día a integrar las filas de la selección de Italia, el mediocentro ofensivo ha manifestado su deseo de jugar con Perú.

¿Cuándo inicia el Sudamericano Sub-17?

El Sudamericano Sub-17 se disputará entre 3 y 19 de abril en Paraguay. En este torneo, la selección peruana quedó alineado en el Grupo B, donde enfrentará a duros rivales como Brasil, Argentina, Venezuela y Bolivia. El plantel dirigido por Renzo Revoredo, buscará quedar entre los dos primeros para avanzar a la siguiente ronda y optar por un cupo a la Copa del Mundo de la categoría.