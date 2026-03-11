0
Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO por Copa Libertadores
Jugador peruano está en Barcelona y espera definir su futuro en los próximos días: "Sigue"

Futbolista de la selección peruana llegó a Barcelona con el objetivo de definir su futuro profesional. ¿Jugará con Lamine Yamal?

Francisco Esteves
Jugador peruano está en Barcelona para definir su futuro.
Jugador peruano está en Barcelona para definir su futuro. | Foto: La Bicolor - X.
Un conocido futbolista peruano que se desempeña como delantero sorprendió a todos sus hinchas debido a que se encuentra en Barcelona, España, para definir su futuro como jugador profesional. Como sabemos, en esta ciudad hispana se encuentra Lamine Yamal, una de las máximas estrellas del balompié en la actualidad.

Se trata de Adrián Ugarriza, quien dejó recientemente su club en Israel por el conflicto bélico que existe en el Medio Oriente, donde están involucrados países como Irán y Estados Unidos. El hombre de la selección peruana venía brillando en Asia, pero ahora todo apunta a que tendrá que buscar una nueva institución deportiva.

A raíz de ello, muchos hinchas indicaron que el delantero nacional podía llegar a Universitario de Deportes para reforzar su ofensiva en el Torneo Apertura de la Liga 1. Sin embargo, ahora el periodista Gustavo Peralta brindó información al respecto mediante sus redes sociales, donde reveló cuál es la situación real del futbolista.

Adrián Ugarriza está en Barcelona

El club crema no tiene negociaciones con Adrián Ugarriza que sigue en Barcelona al no poder ir a Israel. El delantero podría quedar libre por mandato FIFA si se cancela la liga de Israel y así, en cualquier momento del año, fichar por algún club del Perú o el extranjero”, indicó el mencionado comunicador.

Adrián Ugarriza

Adrián Ugarriza se encuentra en Barcelona.

De esta forma, de momento Universitario no contará con los servicios de Adrián Ugarriza y el delantero de la selección peruana permanece en Barcelona analizando si podrá volver a Israel o deberá continuar con su carrera en otro club del extranjero, e incluso también analiza regresar a la Liga 1. En este último caso, si es que queda libre, recién la ‘U’ podría interesarse en él para el Torneo Clausura.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

