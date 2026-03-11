¡Magistral! Federico Valverde anota doblete para el 2-0 del Real Madrid vs Manchester City

Aún no se cumplían los 30 minutos de juego y Federico Valverde apareció a partida doble con magistrales goles se luce y le va dando la victoria al Real Madrid vs Manchester City. El uruguayo se convierte en la figura del partido y los blancos sueñan con la clasificación a cuartos de Champions League.

Federico Valverde anota doblete para el 2-0 del Real Madrid vs Manchester City

A los 19 minutos del encuentro, Fede Valverde observó que la defensa del Manchester City estaba adelantada y se internó por las bandas. Thibaut Courtois leyó perfectamente la jugada y envió un pase milimétrico al volante.

El 'Pajarito' controló el balón con destreza y, tras quedar solo frente al arco, eludió con un gran toque la salida de Donnarumma, dejando la portería completamente desprotegida para marcar el primer gol del partido y desatar la fiesta en el estadio.

Por si esto no fuese poco, a penas 7 minutos después, el volante del Real Madrid volvió a vencer la valla de Donnaruma con una genial remate cruzado tras un gran pase de Vinicius Jr.