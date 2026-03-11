Equipo peruano que intentó fichar a Christian Cueva no descarta su fichaje: "En comunicación"

A sus 34 años, Christian Cueva es actualmente jugador de Juan Pablo II, pero su regreso al fútbol peruano podría haberle abierto las puertas para que en un futuro llegue a otro equipo de provincia. Tras su salida a Ecuador, el 'Aladino' volvió a la Liga 1 y un histórico club sueña con tenerlo entre sus filas en un futuro.

A lo largo de su carrera, Christian Cueva ha pasado por grandes equipos del mundo tales como Universidad César Vallejo, San Martín, Rayo Vallecano, Alianza Lima, Toluca, Sao Paulo, entre otros. Ahora defiende los colores de Juan Pablo II y próximamente tendría su fichaje asegurado en destacada institución que no pierde la esperanza de contar con el 'Aladino'.

Christian Cueva interesa a legendario equipo campeón peruano

El gerente deportivo de Los Chankas, Zoe Ganoza, conversó con L1 MAX y reveló detalles de la conversación que tuvo con Christian Cueva antes del inicio de la pretemporada 2026. El factor principal por el que no se llevó a cabo su fichaje fue el tema económico.

“Sí, la verdad que tenemos una amistad de muchos años. Yo fui una de las personas que hizo la gestión para que llegara a Cienciano. Sí, totalmente, siempre tengo comunicación, siempre hablamos antes de cada partido, estamos en comunicación. En diciembre hablé con él a ver si le gustaba el proyecto de venir a Los Chankas. Le interesó, le expliqué el proyecto que tenemos para este año, la localía. Hubo una conversación con él, pero el tema de números es ahora importante. Le dije igual que más adelante podría ser, dependiendo”, sostuvo Zoe Ganoza.

(Video: L1 MAX)

Christian Cueva firmó con Juan Pablo II en diciembre de 2025 luego de rescindir su contrato con Emelec de Ecuador. El futbolista llegó como agente libre para la temporada 2026 de la Liga 1. Su vínculo es por dos años, lo que quiere decir que tiene vigencia hasta diciembre de 2027.

En lo que va de la temporada 2026, Christian Cueva anotó un solo gol con su equipo y registra dos asistencias con Juan Pablo II. De sumarse a Los Chankas en un futuro, el destacado jugador estaría sumando un nuevo club a su trayectoria.