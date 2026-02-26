Nolberto Solano hizo fuerte confesión sobre Renato Tapia y Christian Cueva: "Te apuesto que..."

Uno de los máximos referentes en la historia del fútbol peruano es Nolberto Solano, quien jugó y brilló en la Premier League de Inglaterra. En ese sentido, el exdeportista sorprendió refiriéndose a Christian Cueva y Renato Tapia, mundialistas con la selección peruana que hace poco protagonizaron un pequeño 'altercado' a través de las redes sociales y causaron la preocupación de la hinchada.

Como muchos recuerdan, hace unas semanas ambos jugadores se mandaron indirectas en redes sociales luego de que el ex Celta de Vigo arremetiera contra la Federación Peruana de Fútbol y que 'Aladino' saliera en su defensa. Por ello, hay quienes creen que existe un ambiente hostil entre estos dos futbolistas que son muy queridos por la afición de la Blanquirroja. Ante ello, 'Ñol' decidió pronunciarse.

En diálogo con L1 MAX, Nolberto Solano fue consultado por ambos mundialistas de la selección peruana y no dudó en dar su firme opinión. "Te apuesto que Cueva y Tapia se encuentran y se saludan. Ellos han dado mucho por la selección y no deben estar en estas cosas", precisó el ex Newcastle de Inglaterra, dejando claro que espera pronto retomen su buena relación.

Asimismo, el ex Universitario de Deportes resaltó el gran profesional que es Renato Tapia y que pronto estará viéndolo jugar la Champions League de Asia con el Al-Wasl F. C. de Emiratos Árabes. De igual forma, indicó que espera ver a Christian Cueva retornar a su mejor versión ahora que se encuentra jugando para Juan Pablo II en la Liga 1 2026.

Trayectoria de Nolberto Solano

Estos fueron sus clubes como futbolista: