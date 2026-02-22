Paolo Guerrero dio firme calificativo a Mano Menezes, DT de la selección peruana: "Es un..."

La selección peruana tiene un nuevo técnico, y el elegido por Agustín Lozano, presidente de la FPF, y Jean Ferrari, Director General, fue el brasileño Mano Menezes. Ante esta noticia, el goleador histórico de la Bicolor, Paolo Guerrero, salió al frente para dar un rotundo calificativo al flamante entrenador.

Paolo Guerrero dio rotundo calificativo a Mano Menezes tras ser elegido técnico de la selección peruana

En una entrevista con El Comercio, Guerrero fue consultado sobre la llegada de Menezes como nuevo técnico de la selección peruana, y ante eso solo tuvo elogios para el brasileño.

En primera instancia, el delantero afirmó que es, sin duda, un gran estratega de fútbol y que lo tuvo cerca cuando jugaba en Corinthians. Asimismo, le brindó todo el apoyo para que pueda lograr el gran objetivo de clasificar al Mundial 2030.

Mano Menezes fue elegido como nuevo técnico de la selección peruana.

"Al profe Mano Menezes lo conozco muy bien, trabajé en Corinthians con él, es un gran entrenador. Ha llegado en un buen momento a la selección peruana. Espero que pueda dar todo de sí, a mis compañeros y jóvenes, sobre todo para que hagan su mejor fútbol, desenvolverse de la mejor manera y darle ese tipo de convicción que el peruano necesita creérsela", afirmó.

También, el actual futbolista de Alianza Lima le mandó un mensaje directo a Mano Menezes con el fin de que haga una gran labor en la Bicolor nacional. "Yo le deseo toda la suerte del mundo para que ejecute un trabajo increíble y podamos ir al próximo Mundial", continuó.

Paolo Guerrero es el máximo goleador de la selección peruana y ya anunció su retiro de la Bicolor.

Por último, Paolo Guerrero fue consultado si hará su partido de despedida vistiendo la camiseta de la selección peruana. Afirmó que aún tiene dudas, sin embargo, si se presenta una gran oportunidad, lo ejecuta.

"Respecto a si habrá algún partido de despedida, no lo sé porque yo no soy quien programa eso. Me encantaría que se realice porque amo a mi Perú, a mi país y a la selección. Si surge la oportunidad, será bienvenida, y si no, seré un hincha más que apoyará a la selección a muerte", concluyó.

Mano Menezes fue elegido como técnico de la selección peruana

Jean Ferrari, Director General de la Federación Peruana de Fútbol, afirmó que su búsqueda de un nuevo entrenador para la selección peruana acabó cuando conversó con Mano Menezes, ya que en él vio al técnico ideal para clasificar a Perú al Mundial 2030.