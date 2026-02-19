Oficial: Selección peruana presentó convocatoria con solo 1 figura de Alianza Lima

La selección peruana hizo oficial la contratación de Mano Menezes como su director técnico rumbo al Mundial 2030. Sin embargo, no es la única delegación que se encuentra buscando grandes logros, ya que el equipo femenino de la 'Bicolor' también aspira a participar en la Copa del Mundo y por eso presentó su lista de convocadas, destacando la inclusión sorpresiva de solo una jugadora de Alianza Lima.

Oficial: Selección peruana presentó convocatoria con solo una figura de Alianza Lima

La selección peruana femenina, dirigida por Antonio Spinelli, enfrentará a El Salvador en dos encuentros amistosos internacionales durante las fechas FIFA de febrero y marzo.

Por eso, la 'Bicolor' femenina presentó su lista de convocadas como parte de su preparación para llegar óptimas a los duelos de la Liga de Naciones de la CONMEBOL ante Uruguay y Paraguay.

Selección peruana femenina presentó lista de convocadas para amistoso internacional FIFA.

Sin embargo, dentro de esta convocatoria hay una sorpresa, ya que el técnico Spinelli decidió llamar solo a una jugadora de Alianza Lima para formar parte de esta delegación.

Cabe mencionar que Perú enfrentará a El Salvador el próximo miércoles 04 de marzo a las 3:30 p. m. desde la Videna de Chincha y el segundo encuentro el sábado 07 de marzo a la misma hora y en el mismo lugar.

Selección peruana femenina presentó lista de convocadas con solo 1 jugadora de Alianza Lima.

Selección Femenina: Lista de Convocadas

Arqueras

Mía Shalit (Hapoel J. - Israel)

Silvana Alfaro (Sporting Cristal)

Laura Miranda (Futbolellas - España)

Defensas

Gabriela García (Sporting Cristal)

Taylor Vogt (FSU C. Soccer - USA)

Mía León (Cruz Azul - México)

Luana Chamochumbi (Universitario)

Olenka Gutiérrez (Sporting Cristal)

Angie Tomateo (Sporting Cristal)

Ima Kellerman (U. Saint Vicent - USA)

Anabella Kellerman (La Surf - USA)

María Alejandro Espejo (Universitario)

Mediocampistas

Valerie Gherson (Universitario)

Andrea Thorisson

Claudia Domínguez

Rubí Acosta (Sporting Cristal)

Alba Soto (FBC Melgar)

Valentina Quiroz (Glenville States - USA)

Cherrie Cox (Long Beach - USA)

Klhoe Olano (Cedar Stars - USA)

Brenda Meier (ST Gallen - Suiza)

Delanteras