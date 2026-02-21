- Hoy:
Paolo Guerrero encara a periodista por decir que Alianza "pidió tiempo" ante Boys: "Estás loco"
Periodista consultó firme pregunta a Paolo Guerrero sobre Alianza Lima y el delantero blanquiazul reaccionó con contundente respuesta en Matute.
Alianza Lima venció 1-0 a Sport Boys en Matute y es líder parcial del Torneo Apertura 2026. El cuadro blanquiazul dejó ciertas sensaciones de disgusto en el cierre del partido, por lo que un periodista le hizo la consulta a Paolo Guerrero en zona mixta. Sin embargo, el atacante blanquiazul reaccionó contundentemente al oír que presuntamente "pidieron el tiempo" para que se acabe el choque ante los rosados.
"¿Cuántas ocasiones tuvimos en el primer tiempo? ¿3 ocasiones? Siendo buenos. ¿Y cuánto debería haber terminado el partido? ¿Impresión que terminan pidiendo el tiempo? No, estás loco, vamos. Dominamos todo el partido. Ellos tenían el contraataque y lo único que buscaban era eso y nosotros tuvimos el 90% la posesión de pelota y bueno creo que es así, van a haber resultados donde terminan 1-0, van a haber donde el marcador va a ser mucho más abultado, así que nada seguir trabajando y lo más importante es ganar", declaró Paolo Guerrero.
Noticia en desarrollo...
