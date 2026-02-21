0
Tabla de posiciones Liga 1 2026 y resultados de la fecha 4

Paolo Guerrero encara a periodista por decir que Alianza "pidió tiempo" ante Boys: "Estás loco"

Periodista consultó firme pregunta a Paolo Guerrero sobre Alianza Lima y el delantero blanquiazul reaccionó con contundente respuesta en Matute.

Diego Medina
Paolo Guerrero y el tenso momento con periodista sobre consulta de Alianza Lima.
Paolo Guerrero y el tenso momento con periodista sobre consulta de Alianza Lima. | Foto: Desvelados por el Mundial
Alianza Lima venció 1-0 a Sport Boys en Matute y es líder parcial del Torneo Apertura 2026. El cuadro blanquiazul dejó ciertas sensaciones de disgusto en el cierre del partido, por lo que un periodista le hizo la consulta a Paolo Guerrero en zona mixta. Sin embargo, el atacante blanquiazul reaccionó contundentemente al oír que presuntamente "pidieron el tiempo" para que se acabe el choque ante los rosados.

PUEDES VER: Tabla de posiciones Liga 1 2026: así va la clasificación por la fecha 4 del Torneo Apertura

"¿Cuántas ocasiones tuvimos en el primer tiempo? ¿3 ocasiones? Siendo buenos. ¿Y cuánto debería haber terminado el partido? ¿Impresión que terminan pidiendo el tiempo? No, estás loco, vamos. Dominamos todo el partido. Ellos tenían el contraataque y lo único que buscaban era eso y nosotros tuvimos el 90% la posesión de pelota y bueno creo que es así, van a haber resultados donde terminan 1-0, van a haber donde el marcador va a ser mucho más abultado, así que nada seguir trabajando y lo más importante es ganar", declaró Paolo Guerrero.

AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

