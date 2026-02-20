Se fue de Universitario y ahora se rinde en elogios ante camiseta de Alianza: "La gloriosa"

Universitario de Deportes ha tenido diferentes futbolistas que jugaron en el club y no fueron hinchas del cuadro merengue, sin embargo, aseguraron querer al clásico rival, Alianza Lima. Ese es el caso de Rodrigo Vilca, quien tras dejar la escuadra crema se rindió en elogios ante la nueva camiseta blanquiazul, catalogándolo como la gloriosa.

Futbolista dejó Universitario y ahora se rinde en elogios ante camiseta de Alianza Lima

Vilca, quien tuvo paso por Universitario en la temporada 2022 tras llegar a través de un préstamo desde Newcastle United de Inglaterra, afirmó a través de sus redes sociales que la camiseta de Alianza Lima tiene la gloria encima.

"La gloriosa para la colección. Gracias, Luis Advíncula", fueron las palabras del mediocampista que actualmente juega en Comerciantes Unidos y le agradeció al defensor del club íntimo por haberle regalado su camiseta en el encuentro que sostuvieron por la fecha 2 del Apertura 2026.

Rodrigo Vilca reveló ser hincha de Alianza Lima

Cabe manifestar que no es la primera vez que Rodrigo Vilca revela su hinchaje de Alianza a pesar de haber tenido pasado en Universitario. En 2025, cuando defendía los colores de Atlético Grau manifestó que es hincha blanquiazul desde pequeño.

"Soy hincha de Alianza Lima, sería maravilloso vestir la camiseta del equipo algún día, pero en este momento mi compromiso es con Atlético Grau", reveló en esa ocasión.

Rodrigo Vilca en Universitario de Deportes

El centrocampista Rodrigo Vilca no tenía mucho fútbol en Inglaterra luego de su llegada a Newcastle, por ello desde Universitario de Deportes quisieron su préstamo, por lo que durante todo el 2022 firmó y jugó en la Liga 1 un total de 22 partidos, anotó 1 gol y solo dio 2 asistencias.