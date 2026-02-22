Futbolista de Alianza se rindió en elogios ante hat-trick de Hernán Barcos con FC Cajamarca

Hernán Barcos se convirtió en el máximo goleador de la Liga 1 tras anotar un hat-trick con FC Cajamarca ante FBC Melgar en la cuarta jornada del Torneo Apertura. En medio de esta algarabía de noticias, una jugadora de Alianza Lima, Adriana Lucar, salió al frente para elogiar al 'Pirata'.

Figura de Alianza Lima se rindió en elogios ante triplete de Hernán Barcos con FC Cajamarca

Barcos se convirtió en héroe luego de anotar su primer triplete en Perú vistiendo los colores de FC Cajamarca y de esa forma convertirse en el máximo goleador del fútbol peruano de esta edición y obtener la primera victoria del 2026 para el elenco cajamarquino.

Adriana Lucar, futbolista de Alianza Lima, se rindió en elogios ante hat-trick de Hernán Barcos con FC Cajamarca.

Por ello, el 'Pirata' utilizó sus redes sociales para expresar su emoción al convertir un hat-trick con la camiseta del club de Cajamarca, alegando que todavía falta mucho para alcanzar el gran objetivo de salir campeones. Sin embargo, la victoria fue un gran logro.

"Historia en FBC Cajamarca, primera victoria en Liga 1, primera vez que anoto 3 goles en un partido en Perú. Esto es gracias a ustedes, muchachos, por este logro significativo. Todos juntos seguimos en este camino. ¡Este equipo me representa!", afirmó.

Publicación de Hernán Barcos y el elogio de Adriana Lucar, jugadora de Alianza Lima.

Por ello, en medio de la publicación, la argentina Adriana Lucar, futbolista del Alianza Lima Femenino, comentó elogiosamente sobre Hernán Barcos por su gran logro en el fútbol peruano y en el FC Cajamarca. "Ay", escribió la jugadora, también delantera.

Hernán Barcos se convirtió en el máximo goleador de la Liga 1 2026 tras anotar triplete con FC Cajamarca

Barcos, quien salió de forma inesperada de Alianza Lima, volvió a sonreír luego de anotar 3 goles a FBC Melgar vistiendo la camiseta del cuadro cajamarquino; sin embargo, la gran noticia es que luego de estos tantos se convirtió en el máximo goleador de la Liga 1 2026 al obtener 6 goles en 4 jornadas del Torneo Apertura.

El 'Pirata' anotó dos goles contra Juan Pablo II en la fecha 1, luego en la segunda le metió 1 gol a Deportivo Garcilaso y ahora por último convirtió 3 goles contra FBC Melgar, consiguiendo 6 dianas a su favor en tan solo 4 partidos disputados.