Alianza Lima ha logrado quedar entre los 3 mejores clubes del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 tras vencer 3-1 a Universidad San Martín. Tras ello, quien salió emocionado por lograr el podio en el certamen internacional fue el técnico blanquiazul, Facundo Morando, quien expresó su emoción y reveló ser hincha de la escuadra íntima.

Ex River Plate de Argentina expresó su emoción por formar parte de Alianza Lima: "Soy hincha"

En la conversación con Latina, el técnico de Alianza Lima Vóley fue consultado sobre diversos temas que abarcan su victoria ante San Martín, el podio en el Sudamericano 2026 y su hinchaje con el cuadro íntimo.

Facundo Morando, argentino que tuvo paso por River Plate entre 2011 y 2016, reveló que es hincha de Alianza Lima por lo bien que fue acogido por los hinchas blanquiazules cuando fue anunciado como entrenador, y por esa razón se siente muy feliz en el Perú.

"Yo en Perú soy hincha de Alianza Lima. No hay duda, lo siento, la gente me acogió, me trata muy bien, soy muy feliz", afirmó el talentoso técnico que también es estratega de la selección argentina.

Video: Latina

Por otro lado, Morando fue consultado sobre el camino que tuvo que recorrer Alianza Lima para conseguir el tercer lugar en el Sudamericano de Clubes 2026, organizado en Perú. En su respuesta, afirmó que disputar este tipo de torneos es importante para llegar preparado para luchar por el título nacional.

"Creo que nosotros, por el formato del torneo, salimos favorecidos. Tuvimos en la zona a un rival duro ante San Martín, y luego ante Sesi. Sabíamos que tanto en el Sudamericano como en el Mundial, jugar es de alto nivel. En ese sentido, para nosotros fue una ganancia", aseguró.

Facundo Morando, ex River Plate y técnico de Alianza Lima, reveló ser hincha del club.

Asimismo, felicitó a los hinchas del club blanquiazul y de los demás equipos por apoyar yendo al recinto deportivo a ver el Sudamericano 2026. "Felicitar al público de Perú y a los de Alianza. Hay que entender que la violencia psicológica hacia las jugadoras o entrenadores no tiene sentido, hay que apoyar", concluyó.

Facundo Morando fue técnico de River Plate

Antes de llegar a Alianza Lima, el técnico argentino Facundo Morando fue entrenador de River Plate desde el 2011 hasta el 2016. Su destacada labor en el equipo argentino le valió la oportunidad de dar el salto al extranjero.