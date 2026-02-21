0
Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por el Sudamericano de Vóley: hora, canal y dónde ver partido

Alianza Lima y San Martín se enfrentarán por el tercer y cuarto lugar del Sudamericano de Vóley 2026 este domingo 22 de febrero desde las 2:45 p. m.

    Sandra Morales
    Alianza Lima y San Martín disputarán el tercer puesto del Sudamericano de Vóley
    Alianza Lima y San Martín disputarán el tercer puesto del Sudamericano de Vóley | FOTO: LIBERO
    El Sudamericano de Vóley Femenino, que se disputa en Perú, llegará a su fin este domingo 22 de febrero. Alianza Lima y San Martín se enfrentarán con el objetivo de subir al podio desde las 2:45 p. m. en el Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Los brasileños Sesi Baurú y Osasco jugarán la final del torneo y ambos equipos también clasificaron al Mundial 2026.

    Alianza Lima cayó el último sábado por 3-0 ante Sesi Baurú en un duelo sorpresivo. Las íntimas fueron ampliamente superadas en el primer set y, a partir del segundo, empezaron a recuperarse; sin embargo, todo el esfuerzo no fue suficiente, pues en el tercer set terminaron cayendo 28-26.

    Por su parte, San Martín atravesó un panorama similar, aunque sus sets fueron más disputados, sobre todo los dos primeros. En el último, Osasco sacó una clara ventaja y aseguró su pase a la gran final, donde sueñan con conquistar el oro sudamericano.

    Ambos equipos compartieron grupo durante la primera etapa, por lo que ya saben cómo es enfrentarse. Recordemos que Alianza Lima volteó el partido y se impuso 3-1 el pasado jueves.

    Bajo ese contexto, la final se disputará entre Sesi Baurú y Osasco este domingo desde las 5:00 p. m. en el Coliseo Lucha Fuentes. Cabe precisar que la jornada deportiva comenzará a las 12:15 p. m. con el enfrentamiento entre Regatas Lima y Boston College de Chile, quienes buscarán definir el quinto y sexto lugar de la clasificación.

    ¿Dónde ver Alianza Lima vs. San Martín EN VIVO el Sudamericano de Vóley?

    El partido de Alianza Lima vs. San Martín por el Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino, será transmitido EN VIVO por Latina TV (canal 2 y 702 en HD). Por streaming, el compromiso estará disponible por VBTV de la Volleyball World.

    ¿A qué hora juega Alianza Lima vs. San Martín Sudamericano de Vóley?

    • México y Centroamérica: 1:45 p.m.
    • Perú, Ecuador y Colombia: 2:45 p.m.
    • Venezuela y Bolivia: 3:45 p.m.
    • Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 2.45 p.m.
    • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 4:45 p.m.

    Sudamericano de Clubes de Vóley: precio de entradas y dónde comprar

    • General: S/ 20.00
    • Sur Preferente: S/ 35.00
    • Norte Preferente: S/ 35.00
    • Oriente Preferente: S/ 45.00
    • Occidente Preferente: S/ 55.00

