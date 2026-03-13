'Chiquito' sorprendió al darle consejos a portero del Tottenham tras bloopers: "Tienes que..."

La reciente edición de la Champions League tuvo como protagonista a Antonín Kinský, portero del Tottenham, quien se enfrentaba al Atlético de Madrid. Su actuación no pasó desapercibida, pero no por lo bueno, sino por los bloopers que protagonizó y que le costaron la victoria al conjunto inglés.

La ventaja no solo permitió que los madrileños ganaran el partido de ida, sino que también motivó a Idor Tugor a sacarlo del campo a los quince minutos del encuentro.

En este sentido, Juan ‘Chiquito’ Flores, fiel a su estilo, no dudó en dedicarle un consejo al portero checo, quien vivió uno de sus peores momentos deportivos, en una entrevista con el programa ‘Desvelados’. "Cometes un error, cometes 2, cometes 3, ya no, pues es obviamente que tienen que sacarte”, fueron las primeras palabras del ex portero.

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‘Chiquito’ Flores le mandó portero a Antonín Kinský tras bloopers en Champions League

Flores se tomó el tiempo y le mandó un consejo al guardameta de 22 años mencionándole que debe levantar cabeza cuando ocurran este tipo de situaciones y seguir adelante.

“Si te meten más de cinco, es porque estás tapando hasta las 'patas'. Cometí un error, bacán, tú tienes que levantar la cabeza porque eres arquero titular de un equipo y tienes que demostrarle a la gente que por algo estás tapando un equipo profesional", fueron parte de sus palabras.

"Yo, como arquero, tendría que decirle levanta la cabeza nada más. Somos seres humanos para cometer errores. Ya no quieres tapar, también se le va a entender, pero yo le diría que siga para adelante. Al final son errores, el mundo te da muchas revanchas”, complementó.

¿Quién es Antonin Kinsky?

Antonín Kinský es un futbolista profesional de la República Checa que juega como guardameta en el Tottenham Hotspur de la Premier League de Inglaterra. Es considerado una joven promesa del fútbol europeo, destacando por su gran estatura y rápidos reflejos, además de haberse formado en las divisiones del Slavia Praga, donde fue campeón de República Checa.