Alianza Lima vs Sesi EN VIVO por la semifinal del Sudamericano de Vóley: fecha, hora y dónde ver
Alianza Lima se medirá contra Sesi por la semifinal del Sudamericano de Clubes de Vóley. Fecha, hora y canal para ver este emocionante partido.
Alianza Lima y Sesi Vólei Bauru de Brasil se enfrentarán por la semifinal del Sudamericano de Clubes de Vóley en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Ambos equipos cuentan con destacadas figuras y quieren clasificar al Mundial de Clubes.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sesi por la semifinal del Sudamericano?
El partido entre Alianza Lima y Sesi por la semifinal del Sudamericano de Clubes de Vóley se realizará el sábado 21 de febrero.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sesi por la semifinal del Sudamericano?
El partido de Alianza Lima vs. Sesi, por la semifinal del Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino, será transmitido EN VIVO por Latina TV (canal 2 y 702 en HD). Por streaming, el compromiso estará disponible por VBTV de la Volleyball World.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Sesi por Sudamericano de Vóley?
En esta previa te brindamos los horarios en los distintos países para que no te pierdas ningún instante del partido de Alianza Lima vs. Sesi, válido por la semifinal del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026:
- México y Centroamérica: 6:30 p.m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 7:30 p.m.
- Venezuela y Bolivia: 8:30 p.m.
- Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 7:30 p.m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9:30 p.m.
- España: 1:30 a.m. (día siguiente)
Alianza Lima vs. Sesi por las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley: entradas
Las entradas están a la venta por Joinnus.
- General: S/ 20.00
- Sur Preferente: S/ 35.00
- Norte Preferente: S/ 35.00
- Oriente Preferente: S/ 45.00
- Occidente Preferente: S/ 55.00
¿Cómo juega Sesi?
Sesi es un equipo brasileño fuerte. En la última fecha por la fase de grupos, ganaron 3-0 a Regatas con parciales de 25-21, 25-19 y 25-20. Fue contundente y superó al conjunto nacional en los momentos decisivos del partido.
