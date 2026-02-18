Seleccionada nacional fallece tras ser atropellada en San Isidro y conductor se habría fugado

El deporte nacional está de luto. Lizeth Marzano Noguera, seleccionada nacional de apnea (buceo libre), falleció la madrugada de este jueves 18 de febrero tras ser atropellada en el distrito limeño de San Isidro.

El accidente de tránsito ocurrió el último martes, aproximadamente a las 11:30 p.m., en la avenida Camino Real. Según reportes, el vehículo impactó violentamente contra Lizeth Marzano y se habría dado a la fuga.

Marzano fue trasladada de emergencia a un centro médico, pero falleció durante la madrugada de este miércoles. El IPD lamentó el deceso de la destacada deportista.

"El Instituto Peruano del Deporte (IPD) expresa sus condolencias por la sensible partida de la deportista peruana y seleccionada nacional de apnea (buceo libre), Lizeth Marzano Noguera. Nos unimos en oración y solidaridad al dolor de su familia, seres queridos y de toda la comunidad deportiva", indicaron.

La familia y amistades de Lizeth realizaron un llamado a la ciudadanía, solicitando a los vecinos de la zona o conductores que transitaron por Camino Real en la noche del accidente para que brinden detalles del vehículo que atropelló a la atleta nacional.