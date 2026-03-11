CAMBIO TOTAL en Walmart: confirman el uso de etiquetas digitales en los estantes, con un EFECTO sobre los PRECIOS

Walmart está revolucionando la experiencia de compra en sus tiendas de Estados Unidos mediante una importante actualización tecnológica: la implementación de etiquetas digitales en los estantes. Esta transición representa un paso hacia un modelo de precios más eficiente y moderno, diseñado para optimizar la precisión y ofrecer mayor transparencia a los clientes. La transformación ya está en marcha y promete cambiar la manera en que los compradores perciben y experimentan los precios en las tiendas físicas.

Las etiquetas digitales para estantes permiten a Walmart actualizar los precios en minutos

En un movimiento estratégico, la cadena de supermercados estadounidense está acelerando el despliegue de etiquetas electrónicas en los pasillos de sus tiendas. Actualmente, unas 2,300 ubicaciones de Walmart en todo EE. UU. ya cuentan con este sistema, y la empresa planea introducir esta tecnología en todas sus tiendas del país durante el próximo año.

Esta modernización no solo cambia la forma visual en que se muestran los precios, sino también la manera en que se administran. Con la adopción de estas etiquetas digitales, "los cambios de precios planificados ahora se gestionan a través de un sistema centralizado", según ha señalado Walmart. Aunque los asociados siguen siendo responsables de ejecutar las actualizaciones, estas son revisadas y enviadas mediante una plataforma segura, generalmente fuera de las horas de mayor afluencia de clientes, para garantizar la estabilidad de los precios durante el día.

La compañía subraya que este método refuerza su estrategia de ofrecer precios bajos todos los días, al garantizar que los precios sean uniformes y claros para todos los compradores en una tienda específica, sin variar según la demanda o el momento del día.

¿Por qué Walmart apuesta por etiquetas digitales y qué beneficios ofrece al cliente?

El objetivo principal de esta actualización tecnológica es simplificar la labor de los empleados y mejorar la experiencia de compra de los clientes. Antes, los asociados debían reemplazar manualmente las etiquetas de papel cada vez que se producían cambios de precios, un proceso que consumía tiempo y recursos.

Ahora, Walmart afirma que las etiquetas digitales están diseñadas para garantizar precios precisos y consistentes, al mismo tiempo que permiten a los empleados ahorrar tiempo al eliminar la necesidad de ajustes manuales constantes. Todos los cambios de precio se realizan a través de un sistema centralizado, lo que asegura que los precios mostrados en los estantes coincidan con los que se ven al momento de pagar.

Este ajuste también agiliza notablemente el proceso, ya que lo que antes llevaba días ahora se puede realizar en apenas unos minutos.