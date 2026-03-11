Dejó Alianza Lima y ahora le ponen condición para firmar por campeón peruano: "Tiene que pagar"

A pocos días de cerrar el traspaso de jugadores, se dio a conocer que un histórico club está en los últimos detalles para cerrar la llegada de un jugador de 32 años que pasó por Alianza Lima y luego dio el salto al fútbol en Francia. No obstante, no la tendrá nada fácil y es que su nuevo equipo le puso una importante condición para su fichaje.

Alianza Lima ha sido la ventana para el impulso de varios futbolistas y uno de ellos está a puertas de convertirse en el flamante fichaje de campeón peruano. La Liga 1 contará con el regreso de importantes figuras y uno de ellos tendrá la oportunidad de volver a mostrarse en primera división.

Ex Alianza Lima tendrá que cumplir condición para fichar por campeón peruano

En medio de tantos regresos al fútbol peruano, el nombre de Jean Deza es uno de los que más ilusión genera a la hinchada de Sport Boys. El jugador que pasó por Alianza Lima, además de otros equipos de la Liga 1, está a un paso de llegar al Callao, pero tendrá que realizar un pago de aproximadamente 20 mil soles.

“Boys ha llegado a un acuerdo con Santos de Nazca para retenerle un porcentaje del sueldo a Deza y se lo van a depositar mesa a mesa al club de segunda división, pero para que eso se haga efectivo, Deza tiene que pagar una cuota inicial. Están esperando que Deza lo haga en las próximas horas para consolidar eso, se haga el acuerdo y se haga el anuncio”, explicó Gustavo Peralta en el programa ‘Modo fútbol’.

(Video: Modo fútbol)

Otros fichajes de Sport Boys para la temporada 2026

Además de la llegada de Jean Deza, a Sport Boys también llegarán Carlos Zambrano y Miguel Trauco, exjugadores de Alianza Lima que dejaron el club tras conducta de indisciplina en pretemporada de Uruguay. La situación de estos dos jugadores es distinta a la de Deza, ya que se estaría a la espera de un sponsor grande para solventar los sueldos de los futbolistas.