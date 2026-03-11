¿Cómo se define al ganador si Sporting Cristal y Carabobo empatan en la vuelta de Libertadores?

Sporting Cristal se enfrenta HOY ante Carabobo en Matute por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Los rimenses llegan con una ventaja de 1-0 en el marcador tras vencer en la ida; sin embargo, la escuadra venezolana saldrá en busca de remediar el marcador. Con el marcador aún abierto, conoce cómo se determina al ganador si ambos equipos igual en el global.

¿Cómo se define al ganador Sporting Cristal y Carabobo empatan?

Sporting Cristal afronta uno de los partidos más importantes de la temporada, donde deberá asegurar su clasificación a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores y promete a ser intenso. Si bien tienen la ventaja, el marcador sigue estando abierto, por lo que en caso de igualdad, ya están establecidos los criterios para definir al clasificado.

Si el duelo de vuelta en el Estadio Alejandro Villanueva termina con una victoria de la visita por 1-0 o con una diferencia de gol igual, no se aplicará el gol de visitante, pues este criterio no está vigente en el torneo. Del mismo modo, la Conmebol definió que no se jueguen tiempos extras.

Sporting Cristal logró vencer 1-0 a Carabobo y busca sellar su clasificación en Matute

De esta forma ambos elencos deberán definir su clasificación en una tanda de penales, una situación que de darse elevará al máximo la tensión del encuentro. En esta instancia, el equipo que logre vencer avanzará a la fase de grupos de la Libertadores. Mientras que el perdedor hará lo propio pero en la Copa Sudamericana.

¿Cómo llega Sporting Cristal al partido ante Carabobo?

Sporting Cristal ha encadenado una racha de dos victorias consecutivas. Un momento perfecto para que pueda buscar ampliar esta cifra e ilusionarse con asegurar su pase a la fase de grupos del torneo más prestigioso de clubes a nivel de Conmebol.

Para este encuentro además tienen la presencia de sus figuras más destacadas como Gabriel Santana, Yoshimar Yotún, Cristiano Da Silva, Martín Távara, entre otros.