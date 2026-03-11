SACERDOTE activa ALERTA ROJA en Walmart: es acusado de ROBAR más de $1,000 en estos populares artículos coleccionables

Un alto miembro del clero en Pittsburgh enfrenta serias acusaciones tras un sorprendente incidente en un Walmart local. Según informes de la Associated Press, el reverendo Aidan Smith, de 42 años y decano de la Catedral Episcopal de la Trinidad, en el centro de Pittsburgh, fue detenido por presuntamente sustraer tarjetas de béisbol valoradas en más de 1,000 dólares.

Sacerdote principal de la Iglesia Episcopal enfrenta cargos por robar tarjetas de béisbol en Walmart

La policía de Economy Borough informó que Smith fue arrestado el 27 de febrero, momentos después de salir del establecimiento con 27 paquetes de tarjetas escondidos bajo su ropa y en una caja, tras varios robos ocurridos días antes. Las autoridades lo acusaron de "recibir propiedad robada y hurto minorista", mientras que las imágenes de seguridad registraron su actividad ilícita durante al menos cuatro días consecutivos. Según los reportes policiales citados por la Associated Press, Walmart calculó el valor total de las tarjetas sustraídas en 1,099.99 dólares.

Reacción de la Diócesis Episcopal de Pittsburgh al caso del sacerdote

La diócesis local, a través del reverendo Ketlen Solak, expresó que se investigará el caso siguiendo los procedimientos establecidos para la mala conducta del clero. En un comunicado enviado a los feligreses, Solak declaró: “He hablado con Aidan y le he asegurado que oraremos por él en este momento difícil. Por favor, oren por Aidan, por Melanie y sus hijos, por toda la congregación de la catedral mientras lamentamos esta noticia, y por todos los involucrados en esta situación tan complicada”, según informó Associated Press.

Smith estaba en licencia administrativa desde finales de enero, sin que la diócesis aclarara la razón, y su abogado defensor se negó a hacer comentarios sobre los cargos actuales.

¿Cuál es el impacto de los robos de artículos coleccionables en las tiendas minoristas de EE. UU.?

Los incidentes de hurto de artículos coleccionables como tarjetas de béisbol aumentan en tiendas de todo el país, alertando tanto a minoristas como a consumidores sobre la vulnerabilidad de estos productos de alto valor.

La detención de Smith, figura pública y religiosa, resalta la magnitud del problema y genera debate sobre las medidas de seguridad y la supervisión en locales comerciales. Walmart, por su parte, continúa reforzando su vigilancia tras este incidente reportado por la Associated Press, enfatizando la protección de mercancía popular y coleccionable.