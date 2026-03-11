- Hoy:
Manchester City vs Real Madrid: fecha, hora y canal para ver partido de vuelta de Champions League
Manchester City vs Real Madrid volverán a verse las caras por la vuelta de los octavos de final de la Champions League en busca de la clasificación a la siguiente ronda.
Luego de unos emocionantes 90 minutos en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid y Manchester City volverán a medirse en un nuevo partido por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026, donde los blancos buscarán sellar su pase a cuartos, mientras que los ‘Citizens’ apelarán a una remontada épica.
¿Cuándo juegan Manchester City vs Real Madrid por la vuelta de octavos de final de la Champions League?
El duelo definitorio entre Manchester City vs Real Madrid por la vuelta de los octavos de final de la Champions League se disputará el próximo martes 17 de marzo. Los ‘Citizens’ serán locales en el Etihad Stadium de Manchester, Inglaterra.
¿A qué hora juegan Manchester City vs Real Madrid por octavos de final?
Estos son los horarios confirmados para los distintos países del mundo para ver el inicio del partido de vuelta entre Manchester City vs Real Madrid por la Champions League.
- Perú, Ecuador y Colombia: 3:00 p.m.
- Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 5:00 p.m.
- México y Centroamérica: 2:00 p.m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4:00 p.m.
- España: 10:00 p.m.
¿Dónde ver EN VIVO partido de vuelta de Manchester City por Champions League?
El partido de vuelta entre Manchester City vs Real Madrid por los octavos de final de la Champions League contará con la transmisión EN VIVO y en exclusiva por la señal de ESPN para todo el territorio Latinoamericano, canal que está disponible por los principales operadores de cable de la región.
De esta manera, este duelo definitorio se podrá sintonizar EN DIRECTO ONLINE mediante la app de streaming de Disney Plus. Cabe señalar que deberás contar con una suscripción premium de paga en esta plataforma para ver el compromiso.
¿Cómo llegan los equipos al partido de vuelta de Champions League?
El Real Madrid, comandado por Álvaro Arbeloa, llega con una gran ventaja en el marcador, luego de vencer por 3-0 en la ida. Los ‘Reyes de Europa’ se motivan con avanzar a la siguiente etapa, por lo que irán a Manchester con el objetivo de dar el golpe y encaminarse rumbo a una nueva ‘Orejona’.
Por su parte, Manchester City intentará apelar a su localía para conseguir una remontada épica en el Etihad Stadium. El equipo de Pep Guardiola se vio sumamente superado en el Bernabéu y no logró desplegar el fútbol que los caracteriza.
