Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO por Copa Libertadores

Paulo Autuori decidió cambiar a Iberico y Cabellos a los 33 minutos del primer tiempo

Paulo Autuori sorprendió al realizar los cambios de estos dos jugadores tras el doblete de Edson Castillo, que puso en ventaja a Carabobo en la serie.

Antonio Vidal
Autuori realizó cambio al minuto 34. Foto: ESPN
Sporting Cristal se encuentra perdiendo 2-0 frente a Carabobo en el partido de vuelta de la Copa Libertadores. Sin embargo, Paulo Autuori sorprendió al realizar dos cambios al minuto 33, retirando del campo a Luis Iberico y Catriel Cabellos e ingresando a Maxloren Castro y Santiago González.

Esta acción fue muy inusual, pues no es común reemplazar a dos jugadores en el primer tiempo, especialmente cuando ya faltaba poco para finalizar la primera mitad de este encuentro, que se disputa en el estadio Alejandro Villanueva (Matute).

Carabobo empató a Sporting Cristal. Foto: composición Líbero/ Fox Sports

Paulo Autuori cambió a Iberico y Cabellos antes del primer tiempo

El conjunto rimense no venía jugando bien. Tras ver que su equipo no reaccionaba, Autuori, el entrenador brasileño, realizó estos dos cambios en la primera parte.

¿Cómo va el Sporting Cristal vs Carabobo?

Hasta la publicación de esta nota, Sporting Cristal esta cayendo 2-0 frente a Carabobo que va ganando con doblete de venezolano Edson Castillo.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Carabobo EN VIVO?


En Perú, el encuentro entre Sporting Cristal y Carabobo por la Copa Libertadores se transmitirá por ESPN 2. Guía de canales según país:

  • Argentina: Fox Sports y Disney Plus
  • Bolivia: ESPN 2 y Disney Plus
  • Brasil: ESPN 3
  • Chile: ESPN Premium
  • Colombia: ESPN 2 y Disney Plus.
  • Costa Rica: Disney Plus
  • Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus.
  • México: Disney Premium.
  • Paraguay: ESPN 5 y Disney Plus.
  • Perú: ESPN 2 y Disney Plus.
  • España: LaLiga
  • Uruguay: ESPN 5 y Disney Plus.
  • Estados Unidos: Fanatiz y beIN Sports
  • Venezuela: ESPN 2 y Disney Plus
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

