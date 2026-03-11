- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Carabobo
- Real Madrid vs Manchester City
- Alianza Lima vs Melgar
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Paulo Autuori decidió cambiar a Iberico y Cabellos a los 33 minutos del primer tiempo
Paulo Autuori sorprendió al realizar los cambios de estos dos jugadores tras el doblete de Edson Castillo, que puso en ventaja a Carabobo en la serie.
- Sporting Cristal vs Carabobo hoy EN VIVO por Copa Libertadores: transmisión del partido
- Real Madrid derrotó 3-0 al Manchester City y tiene un pie en cuartos de la Champions League
- Club de la Liga se retiró del Torneo Apertura y Clausura 2026: "Renuncia voluntaria"
- ¡Sorpresivo! Filtran la fuerte condición que puso Carlos Zambrano para firmar por Sport Boys
Sporting Cristal se encuentra perdiendo 2-0 frente a Carabobo en el partido de vuelta de la Copa Libertadores. Sin embargo, Paulo Autuori sorprendió al realizar dos cambios al minuto 33, retirando del campo a Luis Iberico y Catriel Cabellos e ingresando a Maxloren Castro y Santiago González.
Esta acción fue muy inusual, pues no es común reemplazar a dos jugadores en el primer tiempo, especialmente cuando ya faltaba poco para finalizar la primera mitad de este encuentro, que se disputa en el estadio Alejandro Villanueva (Matute).
PUEDES VER: Edson Castillo anotó el tanto que le permite a Carabobo igualar la serie con Sporting Cristal
Paulo Autuori cambió a Iberico y Cabellos antes del primer tiempo
El conjunto rimense no venía jugando bien. Tras ver que su equipo no reaccionaba, Autuori, el entrenador brasileño, realizó estos dos cambios en la primera parte.
¿Cómo va el Sporting Cristal vs Carabobo?
Hasta la publicación de esta nota, Sporting Cristal esta cayendo 2-0 frente a Carabobo que va ganando con doblete de venezolano Edson Castillo.
¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Carabobo EN VIVO?
En Perú, el encuentro entre Sporting Cristal y Carabobo por la Copa Libertadores se transmitirá por ESPN 2. Guía de canales según país:
- Argentina: Fox Sports y Disney Plus
- Bolivia: ESPN 2 y Disney Plus
- Brasil: ESPN 3
- Chile: ESPN Premium
- Colombia: ESPN 2 y Disney Plus.
- Costa Rica: Disney Plus
- Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus.
- México: Disney Premium.
- Paraguay: ESPN 5 y Disney Plus.
- Perú: ESPN 2 y Disney Plus.
- España: LaLiga
- Uruguay: ESPN 5 y Disney Plus.
- Estados Unidos: Fanatiz y beIN Sports
- Venezuela: ESPN 2 y Disney Plus
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90