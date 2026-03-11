Paulo Autuori decidió cambiar a Iberico y Cabellos a los 33 minutos del primer tiempo

Sporting Cristal se encuentra perdiendo 2-0 frente a Carabobo en el partido de vuelta de la Copa Libertadores. Sin embargo, Paulo Autuori sorprendió al realizar dos cambios al minuto 33, retirando del campo a Luis Iberico y Catriel Cabellos e ingresando a Maxloren Castro y Santiago González.

Esta acción fue muy inusual, pues no es común reemplazar a dos jugadores en el primer tiempo, especialmente cuando ya faltaba poco para finalizar la primera mitad de este encuentro, que se disputa en el estadio Alejandro Villanueva (Matute).

Paulo Autuori cambió a Iberico y Cabellos antes del primer tiempo

El conjunto rimense no venía jugando bien. Tras ver que su equipo no reaccionaba, Autuori, el entrenador brasileño, realizó estos dos cambios en la primera parte.

¿Cómo va el Sporting Cristal vs Carabobo?

Hasta la publicación de esta nota, Sporting Cristal esta cayendo 2-0 frente a Carabobo que va ganando con doblete de venezolano Edson Castillo.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Carabobo EN VIVO?



En Perú, el encuentro entre Sporting Cristal y Carabobo por la Copa Libertadores se transmitirá por ESPN 2. Guía de canales según país: