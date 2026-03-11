0
ALERTA MÁXIMA cerca de Costco en Clarkston: Hombre causa accidente en GASOLINERAS con vehículo presuntamente robado

Una persecución policial en Clarkston concluyó con un Jeep robado volcado junto a las estaciones de gasolina de Costco, sorprendiendo a vecinos y clientes.

Hombre choca un vehículo presuntamente robado cerca de Costco en Clarkston.
Hombre choca un vehículo presuntamente robado cerca de Costco en Clarkston. | Composición: María Zapata | Líbero
La policía de Clarkston, Washington, intervino el miércoles en un incidente tras una persecución que terminó con un choque frente a estaciones de gasolina cercanas a un Costco. El sospechoso, un hombre de 51 años de Orofino, fue arrestado mientras conducía un Jeep Cherokee negro robado, según informó el Lewiston Tribune. El accidente generó preocupación entre los residentes y clientes de la zona comercial.

Costco

Hombre choca un vehículo presuntamente robado cerca de Costco en Clarkston.

Un hombre de 29 años habría amenazado a alguien con un bate en Walmart, Consumer Square.

Hombre de Orofino choca vehículo robado cerca de la gasolinera Costco en Clarkston

De acuerdo con la información policial citada por el Lewiston Tribune, el vehículo fue identificado gracias al sistema de cámaras FLOCK en Lewiston, lo que permitió alertar a las autoridades de Clarkston. El Jeep se dirigía hacia el puente Southway y, al llegar a Clarkston, fue visto en el estacionamiento de Albertsons, lo que dio inicio a la persecución.

El sospechoso, Arthur J. Powell, salió del Motel 6 y maniobró a gran velocidad hasta las bombas de gasolina frente a Costco, donde perdió el control, subió a un bordillo y chocó contra un árbol, volcando el vehículo. Powell resultó ileso y fue detenido en el lugar.

Posibles cargos y daños tras choque de vehículo robado

Powell enfrenta cargos por evadir un vehículo policial, posesión de un vehículo robado y conducir con licencia suspendida en tercer grado, según reporta el Lewiston Tribune. El Jeep había sido reportado como robado en Lewiston el lunes. La policía confirmó que no hubo daños a otras propiedades ni personas heridas. El único daño fue al Jeep y a un árbol cercano.

AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

