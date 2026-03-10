No falta mucho para vivir el partido entre Sporting Cristal vs Carabobo por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Dicho cotejo se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute - en La Victoria, por lo que hinchas celestes comienzan a adquirir sus boletos para darse cita en dicho escenario. Conoce el horario oficial para presenciar este cotejo internacional que permitirá un cupo a fase de grupos del magno torneo Conmebol.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertadores 2026?

El partido entre Sporting Cristal y Carabobo por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 se jugará el próximo miércoles 11 de marzo en Matute. Ambos elencos se juegan la vida en el recinto deportivo de La Victoria, sabiendo que solo restan 90 minutos para poder avanzar a la instancia anhelada, como es la etapa de grupos.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo?

El choque entre celestes y granates inicia a partir de las 17.00 hora peruana (18.00 horas de Caracas, Venezuela). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo que quieran sintonizar el compromiso entre Sporting Cristal vs Carabobo.

México: 16.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 17.00 horas

Venezuela, Bolivia: 18.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay: 19.00 horas

España: 23.00 horas

Sporting Cristal listo para su partido ante Carabobo.

¿Qué necesita Sporting Cristal para clasificar a fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

Dado que Sporting Cristal logró ganar la ida con un marcador de 0-1 en Valencia, Venezuela; ahora los dirigidos por Paulo Autuori necesitan, como mínimo, un empate en Matute ante Carabobo para sellar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Si los celestes igualan o ganan por cualquier marcador, Sporting Cristal volverá a afrontar dicha etapa de la Conmebol Libertadores para orgullo de sus aficionados. Un momento clave para la temporada de los ‘rimenses‘.