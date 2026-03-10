¡Cristal es favorito! Carabobo y su preocupante presente que lo pone contra las cuerdas

El Carabobo FC de Venezuela llega a Lima con la obligación de remontar en la Fase 3 de la Copa Libertadores, pero los números en su liga local han encendido las alarmas. ¿Tiene argumentos para la hazaña ante Sporting Cristal?

El fútbol no solo es de momentos, sino de rachas, y la de Carabobo FC empieza a ser una pesada cruz. Mientras que Sporting Cristal se relame tras su victoria en la ida (0-1) y un regular presente en la Liga 1, el conjunto venezolano aterriza en territorio peruano sumergido en una sequía de victorias que preocupa a su hinchada.

El balance reciente del Carabobo en el torneo local es, cuanto menos, desalentador para una cita de tal magnitud. El "Granate" no ha podido sumar de a tres en sus últimas tres presentaciones en la Liga FUTVE, firmando una seguidilla de empates que evidencia una falta de pegada alarmante:

0-0 vs. Caracas FC: Un Clásico del Centro donde faltó ambición.

0-0 vs. Zamora FC: Incapacidad de romper el cerrojo de uno de los equipos de la zona baja.

1-1 vs. Metropolitanos: Un punto rescatado que supo a poco en casa.

En total, el equipo encadena cinco empates en sus últimos seis partidos de liga, un registro que, si bien lo mantiene invicto en el plano local, proyecta una imagen de equipo "chato" en ataque, justo cuando necesita ganar por dos goles en Lima para clasificar directamente.

Sporting Cristal es el gran favorito frente a Carabobo

A diferencia de los venezolanos, el equipo dirigido por Paulo Autuori llega con el viento a favor. El triunfo en el Misael Delgado con gol de Yoshimar Yotún no fue casualidad; los celestes han demostrado una madurez táctica superior y vienen de una contundente victoria 3-1 ante Alianza Atlético en el torneo peruano.

Carabobo FC no anota más de un gol en un partido oficial desde el 24 de febrero, cuando venció a Huachipato. Desde entonces, su promedio goleador se ha desplomado a 0,3 goles por encuentro.