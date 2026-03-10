¿Perú al Mundial? TAS informa fallo histórico en el fútbol de Bolivia y preocupa a hinchas

Como sabemos, los hinchas de la selección peruana sueñan con la clasificación al Mundial de la FIFA y se quedaron muy tristes cuando la Blanquirroja quedó fuera de la edición 2026. Ahora, muchos quedaron sorprendidos al conocer que el TAS cometió un fallo histórico en el fútbol de Bolivia, país que disputará el repechaje continental para la Copa del Mundo. ¿Perú ocupará su lugar en el torneo?

El cuadro dirigido por Mano Menezes se prepara para lo que serán las próximas Eliminatorias Conmebol y no tienen en mente un boleto ‘milagroso’ para la cita internacional de este año. Por ello, la noticia que brindó el abogado Marcelo Bee Sellares mediante su cuenta oficial de ‘X’ despertó la curiosidad de muchos aficionados, pero lo cierto es que la Bicolor no se verá beneficiada en ningún sentido.

“El TAS rechaza la medida cautelar solicitada por el Club Wilstermann vs la Federación Boliviana”, indicó el mencionado letrado en sus redes sociales. Resulta que el equipo altiplánico solicitó al Tribunal Arbitral del Deporte una medida preventiva para mantenerse en Primera División pese a haber culminado en el último lugar de la tabla de posiciones la temporada pasada.

El TAS se pronunció.

Por ello, al tratarse específicamente de un elenco del fútbol boliviano, esto no afecta a su combinado nacional y no le otorgará beneficio alguno a la selección peruana. En síntesis, la Blanquirroja seguirá estando fuera de la Copa del Mundo FIFA 2026 y deberá esperar hasta la edición del 2030 para volver a la cita más importante del mundo en cuanto a balompié refiere.

TAS se pronunció en el fútbol boliviano

“El TAS resuelve: Rechazar la medida cautelar solicitada por parte del Club Jorge Wilstermann el 12 de enero del 2026. Los costes derivados de esta Orden serán determinados en el laudo final o en cualquier otra orden que ponga fin al presente arbitraje”, indicó la conocida entidad mediante un comunicado oficial. Con ello, todo indica a que el ‘Aviador’ deberá descender sin remedio alguno.