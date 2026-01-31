¿Quieren boicotear la Copa del Mundo 2026 por culpa de Donald Trump? Esto es que lo sabemos a 4 meses del mundial

Desde hace unos días se corrió el rumor de un boicot de algunas delegaciones contra la Copa del Mundo 2026 que tendrá sede en México, Canadá, pero principalmente en los Estados Unidos, a modo de protesta por la política migratoria de la administración de Donald Trump, pero también su accionar a nivel internacional; sin embargo, en la actualidad, una de las partes relacionadas, como la federación alemana, ha descartado llevar a cabo tales acciones.

¿Por qué quieren boicotear la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos?

Todo comenzó cuando Oke Göttlich, vicepresidente de la federación alemana, dijo al Hamburger Morgenpost que "definitivamente ha llegado el momento (...) de considerar y debatir seriamente ¿Cuáles fueron las justificaciones para el boicot a los Juegos Olímpicos en la década de 1980? En mi opinión, la amenaza potencial es mayor ahora que entonces. Necesitamos debatirlo".

Ante este panorama, The Guardian reveló que más de 20 federaciones europeas de fútbol han debatido la posibilidad de un boicot a modo de protesta por la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, las pretensiones territoriales de Trump en Groenlandia, pero también la política migratoria que no solo ha deportado a miles de formas cuestionables, también ha cobrado la vida de dos personas que manifestaban en protestas civiles contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

The Guardian considera que, más que afectarle a Trump o a la administración en la Casa Blanca, pero sí afectaría y tremendamente a la FIFA. Eso sí, la entidad privada no dejará de percibir ingresos económicos importantes, ya sea por transmisiones o patrocinios. Sería una burla, sí, pero la FIFA actual ya no piensa mucho en el qué dirán.

Quieren boicotear Copa del Mundo 2026 en EE. UU. por política migratoria, captura de Maduro, aranceles y pretensiones sobre Groenlandia

Federación alemana pone fin a iniciativa de boicotear la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos

Sin embargo, todo parece indicar que esta iniciativa no va a prosperar, dado que la Federación Alemana de Fútbol (DFB) ha declarado que no habrá boicot al Mundial, pese a los llamados de enviar un mensaje a Donald Trump. En un comunicado, declararon lo siguiente: "Creemos en el poder unificador del deporte y en el impacto global que puede tener una Copa Mundial de la FIFA (...) Nuestro objetivo es fortalecer esta fuerza positiva, no impedirla".

The Guardian reveló que su comité ejecutivo se reunió y discutió la opción de un boicot al torneo en Estados Unidos, Canadá y México, la cual fue propuesta por el vicepresidente, Oke Göttlich. Ante esto, la DFB aseguró que los "debates sobre política deportiva deben celebrarse internamente y no en público".

La federación alemana afirmó que no tiene en mente un boicot contra el evento deportivo, pero es un signo inequívoco de como Donald Trump ha polarizado a todos, hasta en el mundo deportivo, particularmente a los europeos cuando aseguró que quería anexionar a Groenlandia bajo la excusa de la seguridad nacional, así como el aumento de los aranceles para la Unión Europea.

"Queremos competir de forma justa contra los demás equipos clasificados el próximo verano. Y queremos que los aficionados de todo el mundo celebren un festival de fútbol pacífico en los estadios y las zonas de aficionados, tal como lo vivimos en la Eurocopa 2024 en nuestro país", agregó el comunicado.

Inclusive, futbolistas alemanes, que pro lo general se mantienen distantes de tema políticas se han expresado, como es el caso de Leon Goretzka, quien dijo las acciones del mandatario republicano no solo lo hacen sentir orgullosamente "alemán, sino también europeo".

Gobierno francés de pronuncia sobre boicot a la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos

Algo que no podemos pasar por alto es que, de acuerdo a The Guardian, el propio gobierno francés ha tomado una decisión sobre boicotear la Copa del Mundo 2026, al punto que la ministra de Deportes, Marina Ferrari, dijo el pasado miércoles 28 enero: "En la actualidad, el ministerio no tiene intención de boicotear esta gran competición, No voy a anticipar lo que podría suceder, pero también he escuchado voces de ciertos sectores políticos".

Y agregó: " Soy de los creen en mantener el deporte separado de la política. El Mundial es un momento importantísimo para quienes aman el deporte".