Estados Unidos amenaza a este país latinoamericano con aranceles brutales si le envía petróleo a Cuba y no es Venezuela

México podría verse en graves problemas luego que Donald Trump amenazara con aumento de aranceles para cualquier país que entregue petróleo a Cuba, país que, junto con Groenlandia, se ha vuelto la obsesión de la Casa Blanca con el republicano al mando de la presidencia.

Donald Trump amenaza con aranceles a países que envíen petróleo a Cuba

Y es que la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026 ha sido un golpe mortal para Cuba, ya que el suministro de petróleo se cortó de forma definitiva, un suministro de crudo regalado que era vital para diversos sectores claves de la producción cubana y para que los apagones, algo común en la isla, no sean tan prolongados como hasta ahora.

En ese contexto, Donald Trump, envalentado tras el arresto de Maduro, ha declarado que la caída de la dictadura cubana es tan solo cuestión de tiempo; por ello, recientemente ha condenado enérgicamente a los países que envíen o contemplen suministrar de oro negro a Cuba, dejando la puerta abierta para los que provean de crudo a dicho país.

En un texto publicado por la Casa Blanca al respecto, se lee: "Se podría imponer un arancel adicional 'ad valorem' a las importaciones de bienes que sean productos de una país extranjero o proporcione directa o indirectamente cualquier tipo de petróleo a Cuba", un decreto que, además, considera al régimen Miguel Díaz-Canel, como una "amenaza excepcional" para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Seguidamente, el comunicado que desde hace décadas Cuba se ha alineado a países e intereses que lo son hostiles a los Estados Unidos, como es el caso de Rusia y China, ero también a organizaciones consideradas como terroristas, ya se el caso de Hamás y Hezbolá, ambas en el medio oriente, pero no solo eso, sino también se la señala como una de las más activas en "desestabilizar la región mediante inmigración y la violencia, (pero también) propaga sus ideas, programas y prácticas comunistas".

Cuba, el régimen de La Habana no la pasa bien ya que su mayor proveedor, Venezuela, suministró petróleo a precio de regalo Cuba desde 2000 cuando Hugo Chávez ocupaba el Palacio de Miraflores.

México cancela envío de petróleo a Cuba por advertencias de Estados Unidos, pero...

En ese sentido, sintiendo la presión de Washington, es que Claudia Sheinbaum, presidente de México, anunció esta semana que su país la cancelación de los contratos Petróleos Mexicanos (Pemex) con Cuba, frenando de forma intempestiva un embarque hacia Cuba que ya estaba prgramado.

Sin embargo, la también militante de MORENA enfatizó que el reparto de crudo de México hacia Venezuela podría reactivarse, pero esta vez por razones humanitarias. Ante este escenario, DW consultó a varios expertos para explicar la situación y consecuencias de esta medida.

Su finalidad principal sería mantener calmado a su primer socio comercial, pero, eso sí, se preguntan sobre la verdaderas fuerzas que motivan la estrecha relación entre ambos países, principalmente, porque la producción de petróleo mexicano ha caído de forma dramática desde mediados del siglo pasado, así como un presupuesto nacional muy ajustado.

En ese sentido, Verónica Ayala, investigadora de la organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, dijo al respecto: "Entre julio de 2023 y agosto de 2024, se habían enviado hidrocarburos por mil millones de dólares a través de la empresa Gasolina Bienestar a Cuba (...) Entre mayor y agosto de 2025, zarparon 58 petroleros a Cuba por valor de casi tres mil millones de dólares".

Aunque, no está claro que Cuba haya pagado por esto: "Hay una capacidad total en este tema y nosotros tuvimos que recurrir a la Comisión de la Bolsa de valores de EE. UU. para obtener algunos datos".

Ayala se pregunta ante todo esto: "¿Cómo justificas los envíos millonarios a Cuba cuando en México hay carencias en salud y educación?" Por ello, muchos creen que el gobierno de Sheinbaum cerró el suministro de crudo a Cuba debido a la condena que hizo EE: UU. al respecto, pero Gonzalo Monroy, experto en energía tiene una teoría interesante: calmar la tensión con Donald Trump porque estamos a nada de la negociación entre ambos países para el T-MEC, que no es otra cosas que un tratado de libre comercio.