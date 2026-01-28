Perú es el mayor exportador de esta fruta buscada en todo el mundo: Estados Unidos envidia su producción y China es uno de sus mejores clientes

El Perú es una potencia en la producción y la exportación de arándanos a nivel mundial, ni siquiera Estados Unidos, país de donde es oriundo este fruto se les acerca. Este fruto cultivado en el país andino tiene como principal destino de sus exportaciones, curiosamente, a EE. UU., pero también a China y cada vez encuentra nuevos mercados.

Perú, mayor productor y exportador mundial del arándano fresco

En ese sentido, entre enero y noviembre de 2025, el Perú ha exportado arándanos frescos por unos US$2,216 millones de dólares, lo que representa el 19.1 por ciento del total de todas las exportaciones agrarias no tradicionales en dicho periodo.

Esta ha sido tremendamente más alta si se comparan con otros productos agrícolas como el cacao, uvas, mangos y paltas. Su éxito responde a una amplia diversidad de factores, entre los cuales destacan las favorables condiciones climatológicas, estrategias de diversificación de mercados, innovación energética, asó como una infraestructura moderna

Asimismo, la buena planificación, así como la estacionalidad de la producción ha sido importante para que se aprovechen los vacíos en otros países ya que, por ejemplo, en septiembre y noviembre se da la mayor demanda en los mercados internacionales de esta fruta.

En cuanto a los principales destinos de exportación de arándanos, el Ministerio de Agricultura (Midagri) reveló que Estados Unidos sigue siendo el principal mercado con un 46 por ciento, seguido de Países Bajos, China, pero también Reino Unido, Hong Kong, España y Taiwán.

En el caso de los Estados Unidos, solo en 2024, compró un 33.9 por ciento del total que el Perú produce (equivalente a 349.5 toneladas), Países Bajos con el 11.6 por ciento y Alemania con un 8.0 por ciento.

Asimismo, el ministerio en cuestión estima que el periodo mencionado el volumen de lo exportado es de 370.000 toneladas y alrededor de US$2,500 millones de dólares en exportaciones, ingresando a nuevos mercados.

¿Por qué Perú es el mayor exportador de arándanos a nivel mundial?

Un crecimiento notable si tenemos en cuenta que en 2015, el Perú exportaba 10.2 toneladas, incrementando a 325.5 toneladas a finales de 2024, presentando un crecimiento anual asombroso que alcanza el 47 por ciento.

Este crecimiento en la producción y exportación de esta fruta radica también en los diversos tratados de libre comercio que tiene el Perú con lo mercados más importantes en Estados Unidos, Europa y Asia, donde el arándano ha sido uno de los productos estrellas con los que el país andino se presentó al mundo.

Esto también se vio fortalecido por la reducción de aranceles, la agilización de trámites fitosanitarios para el arándano fresco peruano, conllevando a una mayor demanda de esta fruta que sigue en alza con cada año que pasa.

¿En qué zonas del Perú se producen y exportan los arándanos?

En cuanto a las zonas del Perú que se alzan como las mayores productoras de arándanos destacan: