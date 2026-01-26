China supera a EE. UU. como el socio comercial más importante en Perú y Brasil con inversiones multimillonarias que preocupan a Donald Trump

Brasil y Perú se alzan como los principales socios comerciales de China en Sudamérica, dejando en un segundo lugar a los Estados Unidos, socio histórico en la región. Con inversiones multimillonarias y el incremento exponencial de las exportaciones hacia el régimen de Beijing, estos y otros países de esta parte del mundo ponen nerviosa a la Casa Blanca que busca recuperar su influencia con Donald Trump en la presidencia.

Perú y Brasil, principal destino de inversiones chinas en Sudamérica

En base a un estudio hecho por el Centro de Estudios del Parlamento Europeo, destaca cómo China ha superado a los Estados Unidos en Sudamérica, sobre todo en Brasil y Perú, que se han vuelto las verdaderas anclas de influencia de Xi Jinping en la región.

En ese sentido, Brasil, muy por delante, es el principal destino de la inversión china con un promedio anual de 2,678 millones de dólares entre los años 2000 y 2024. Perú se ubica en el segundo lugar, ya que cuenta con 1,460 millones, en este último se encuentra el puerto de Chancay que costó unos US$3,4000 millones a US$3,600 millones.

En esta inversión en particular, China lo ve como la ruta directa de Asia a América sin pasar por el Canal de Panamá que, recientemente, ha vuelto a estar bajo influencia de los Estados Unidos. El impacto directo del megapuerto es la de cambiar la logística en Sudamérica reduciendo la dependencia al vía interoceánica antes mencionada.

Puerto de Chancay en Perú, financiado por empresas chinas. (Foto; Andina)

¿Cuánto invierta China en Brasil?

En el caso de Brasil, las principales inversiones chinas en el país de la samba son:

Empresa Proyecto Inversión Sinopec Adquisición de participación minoritaria en Repsol Brasil. US$7,100.00 State Grid Adquisción de participación mayoritaria en CPFL. US$5,400.00 Sinopec Adquisición de participación minoritaria de Galp Energía. US$4,800.00 China Three Gorges Adquisición completa de las presas Jupla e Ilha Solteira. US$3,600.00 State Grid Construcción de líneas de transmisión. US$3,600.00 Sinochem Adquisición de partcipación minoritaria en el yacimiento petrolífero Peregrino de Statoil. US$3,070.00 CRRC Construcción de Tren Interciudades Sao Paulo-Campinas y Tren Intermetropolitano Jundiaí-Campinas. US$4,600.00

¿Cuánto invierta China en Perú?

Por su parte, estas son las inversiones de la República Popular China en Perú actualmente:

Empresa Proyecto Inversión MMG

Gouxin

CITIC Metal Company Adquisición completa de Glencore de activos mineros Las Bambas en joint venture de MMG, Gouxin y CITIC Metal Company. US$7,000.00 Aluminum Corporation of China Proyecto Toromocho. US$4,820.00 China Three Gorges Primera adquisición de participación mayoritaria en activos Luz del Sur de Sempra. US$3,590.00 China Southern Power Grid Adquisición de participación mayoritaria en activos de transmisión de Enel Distribución Perú. US$2,900.00 North Lima Power Grid Holding Adquisición de participación mayoritaria en Enel Distribución Perú. US$2,900.00 China National Petroleum Corporation Adquisición de participación mayoritaria de activos petroleros de Petrobras. US$2,890.00

Otras inversiones chinas en países sudamericanos

Luego de Brasil y Perú, es México el tercer país donde más inversión llega desde China con US$990 millones de dólares, seguida de Argentina de US$978 millones, Venezuela mucho más atrás con US$129 millones.

Por otro lado, China viene invirtiendo en sectores estratégicos para sus intereses y de mucho potencial en los países de la región. Por ejemplo, en cuanto al litio, Pekín ha colocado, por los menos, US$11,000 millones de dólares en proyectos de extracción de litio desde 2018 en Argentina, Bolivia y Chile, que concentra, prácticamente, la mitad de las reservas de este mineral en el llamado "triángulo del litio".

En el cuando al cobre, los chinos han puesto todos sus esfuerzos para extraer este mineral en Perú y Chile, ambos países con ingentes reservas y que son una de las principales palancas económicas de ambas naciones.

La infraestructura es otro punto clave de las inversiones chinas en Sudamérica que se enmarcan dentro de la llamada Iniciativa de la Franja y la Ruta, entre los cuales destacan el financiamiento de aeropuertos, ferrocarriles, puertos (más de 100 proyectos portuarios en el mundo, de estos unos 12 de Latinoamérica y el Caribe) y carreteras.

Pero, no solo se queda en ello la influencia económica de China en la región, pues el régimen que encabeza Xi Jinping es uno de los principales prestamistas con instituciones como el Consejo de Relaciones Exteriores, Banco de Exportación e Importación de China y el Banco de Desarrollo de China, pues desde 2005 en adelante se han entregado poco más de US$120.000 millones de dólares ya sea países como a empresas estatales en esta parte del mundo.

Por ejemplo, Brasil tiene una deuda, según expansion.com, que llega a casi los US$30.000 millones de dólares, Venezuela con US$60.000 millones de dólares.

Finalmente, pero no menos importante, es que presencia del gobierno chino y sus empresas también se ha visto materializado en la dotación de infraestructura tecnológica, entre las que destacan las energías renovables, tecnología 5G (impulsada por Huawei), inteligencia artificial y ciudades inteligentes.