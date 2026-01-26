¡Mucha atención! Recientemente, la colaboración entre las instituciones educativas del condado de Sarasota y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha generado mucho temor en los padres inmigrantes que carecen de estatus migratorio.

Y es que, muchos de ellos se cuestionan si es seguro continuar enviando a sus hijos a la escuela. Por ello, es muy importante saber si llevarán a cabo ciertas repercusiones legales si deciden no hacerlo. ¿Qué ha revelado un abogado al respecto? AQUÍ lo que se debe tomar en cuenta para evitar más complicaciones en EE. UU.

Esto pasará con los padres sin estatus que NO envíen a sus hijos a la escuela por temor al ICE

'Univision Orlando' y otros portales internacionales compartieron un informe especial sobre las recientes inquietudes con respecto al estatus migratorio, los cuales han cobrado gran relevancia debido a que numerosos padres han manifestado su preocupación por posibles arrestos en las escuelas.

Para muchos de ellos, es más viable dejar de enviar a sus hijos a la escuela como medida de precaución. Sin embargo, el abogado de inmigración, Pablo Martínez, conversó con el medio en mención y precisó que esta decisión podría traer consigo serias repercusiones legales.

Según el especialista, la educación es un derecho fundamental de los menores y, al mismo tiempo, una obligación legal para los padres. No cumplir con esta responsabilidad, sin un acuerdo formal con la institución educativa, podría resultar en cargos penales.

Por ello, Martínez resaltó que, si los padres deciden no enviar a sus hijos a clases por miedo, es necesario ver otras alternativas legales, como los programas de educación en casa, siempre y cuando se gestionen adecuadamente ante las autoridades educativas pertinentes.

¿Qué más aconsejó el abogado de inmigración?

En medio de este complicado contexto, el especialista de inmigración mencionó que, ante el temor de ser detenidos, los padres indocumentados pueden ver medidas preventivas que no comprometan la educación de sus hijos.

Una de estas estrategias, por ejemplo, puede ser otorgar autorización formal a un adulto de confianza, que sea residente permanente o ciudadano estadounidense, para que se encargue de llevar o recoger al menor en la escuela, en caso de que los progenitores no se sientan seguros realizando esta tarea.