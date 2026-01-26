Inmigrantes protagonizan peligrosa persecución tras escapar de ICE y esconderse en escuela.

¿Pudo terminar en tragedia? Recientemente, se informó que dos inmigrantes ilegales, Josafat García-Roa y Samuel Suárez-Cuevas, se convirtieron en protagonistas de una intensa persecución que culminó en el interior de una escuela secundaria en Estados Unidos, lo que ocasionó mucho temor y un ambiente de gran peligro para los estudiantes.

Vale precisar que esta inesperada situación alarmó a la comunidad educativa y puso manifiesto los riesgos asociados a la violencia y la inseguridad en el contexto migratorio. ¿Qué cargos enfrentarán y por qué eran perseguidos por las autoridades locales?

Inmigrantes protagonizan persecución tras escapar de ICE y esconderse en escuela

'MundoNowNetwork' y otros portales internacionales informaron más detalles sobre este incidente que alarmó a toda la comunidad estudiantil. Y es que, recientemente se reportó que la persecución se dio cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaron capturar a dos individuos, quienes, al percatarse de la presencia policial, huyeron a gran velocidad.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), expuso en su cuenta de Twitter que la persecución de la Patrulla Fronteriza se extendió por casi 10 minutos, durante los cuales los fugitivos colisionaron con varios autos antes de ingresar a una escuela secundaria. La situación se tornó más tensa cuando los inmigrantes abandonaron el automóvil en el recinto escolar e intentaron escapar a pie.

García-Roa fue detenido en el estacionamiento, mientras que Suárez-Cuevas trató de esconderse en el interior del edificio, donde finalmente fue arrestado. El DHS reveló que ambos contaban con un extenso historial delictivo. Asimismo, el hecho de que optaran por ingresar a una institución educativa durante su fuga fue calificado como un acto de gravedad por las autoridades.

Tras lo sucedido, la escuela fue puesta en alerta mientras se realizaba el arresto de Suárez-Cuevas, asegurando posteriormente que ningún alumno ni miembro del personal resultó herido durante la operación de ICE. No se registró ningún herido ni afectado en la zona.

¿Qué delitos y cargos tienen en su contra?

Cabe mencionar que los delitos que tienen en contra estos dos sujetos son: violencia doméstica, posesión de cocaína, agresión doméstica, secuestro, lesiones, obstrucción a la denuncia de violencia doméstica y quebrantamiento de libertad bajo fianza.

Al respecto, las autoridades no dudaron en destacar que estas dos personas se encontraban en el país americano de manera irregular y que, también se encontraban siendo buscados por la policía debido a varias acusaciones de violaciones a la ley migratoria y penal.