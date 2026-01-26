- Hoy:
ALERTA en Walmart de Kingsville: reportan ARRESTO inmediato de funcionario del condado de Kleberg tras disturbios en tienda
Un funcionario del condado de Kleberg, en Estados Unidos, ha sido arrestado por las autoridades locales tras incidente en Walmart. ¿Qué se sabe al respecto?
¡Mucha atención! Recientemente, un funcionario del condado de Kleberg, en Texas, Estados Unidos, se encuentra bajo investigación y detenido tras un incidente ocurrido en un Walmart de Kingsville. Las autoridades locales han presentado cargos en su contra debido a un disturbio que generó preocupación entre los clientes y empleados del establecimiento. ¿Qué se conoce sobre este suceso?
Walmart: arresto de funcionario del condado de Kleberg tras disturbios en tienda
El medio 'Kris6News' y otros portales internacionales confirmaron que Brandon Barrera fue arrestado el sábado 24 de enero por la noche en el Walmart de East General Cavazos, en Kingsville. El jefe de policía local, John Blair, compartió más detalles de su detención resaltando que el hombre tiene el cargo de juez de paz del condado de Kleberg.
Walmart: arresto de funcionario del condado de Kleberg tras disturbios en tienda. ¿Qué pasó?
Según los informes, los empleados de la tienda estadounidense alertaron a las autoridades sobre un altercado físico entre Barrera y un cliente, quien expresó en todo momento su intención de presentar cargos. En el arresto, los agentes encontraron en posesión de Barrera una pequeña bolsa que contenía una supuesta sustancia controlada, la cual será sometida investigada.
Luego, se conoció que Barrera fue trasladado a la cárcel del condado de Kleberg, donde quedó fichado y a la espera de los próximos pasos judiciales. Hasta el momento, no se han esclarecido las razones detrás del incidente ni se han compartido más detalles sobre la fecha de audiencia u otros datos.
¿Qué se debe hacer si se presenta un altercado en Walmart?
Es importante saber que, si sucede un altercado (ya sea caídas o disputas) en una tienda Walmart, la prioridad es su seguridad, por ello, es necesario que se mantenga alejado del peligro y busque atención médica si se requiere.
También, se debe notificar de inmediatamente a la gerencia para llenar un reporte de incidente y documente todo con fotos o videos. Si el incidente ha ocasionado lesiones por negligencia, contacte a un abogado y la aseguradora del establecimiento.
