MUCHA ATENCIÓN, clientes de Walmart y Target en Texas: los nuevos horarios de las tiendas por TORMENTA INVERNAL
La tormenta invernal Fern en Texas provoca ajustes de horarios en Walmart, Target y HEB, mientras USPS advierte sobre posibles retrasos en entregas.
La tormenta invernal Fern llega a Texas generando cancelaciones de escuelas y afectaciones en diversos servicios. Walmart, Target y HEB han ajustado sus horarios para garantizar la seguridad de empleados y clientes, mientras que el USPS advierte sobre posibles retrasos en la entrega de correo debido a condiciones peligrosas como nieve, hielo y calles resbaladizas.
Los residentes del estado deben planificar sus compras y mantenerse informados sobre los horarios de tiendas y servicios esenciales durante este fin de semana de clima extremo.
USPS advierte sobre retrasos y medidas de seguridad
El Servicio Postal de EE. UU. (USPS) puede suspender entregas si las condiciones son peligrosas, incluyendo caminos cubiertos de nieve, escaleras resbaladizas o aleros con hielo. Los transportistas no están obligados a realizar entregas en riesgo, y las decisiones de suspender el servicio quedan a discreción de gerentes y carteros locales.
Walmart, Target y más tiendas en Texas ajustan sus horarios por la tormenta.
El USPS mantiene políticas específicas para condiciones peligrosas o desastres naturales, limitando las entregas solo después de una cuidadosa evaluación y como último recurso. Los usuarios pueden recibir alertas de interrupciones mediante las Alertas de Servicio de USPS, especialmente durante tormentas como Fern.
Walmart, Target y HEB ajustan horarios por la tormenta
Walmart ha confirmado que trabajará para garantizar que artículos esenciales como mantas, baterías y productos para el frío estén disponibles, y compartirá información sobre cierres en su sitio web. La compañía también coordina con organizaciones locales para responder de manera rápida y efectiva al clima severo.
Target asegura que sus tiendas están bien abastecidas y monitorean de cerca la tormenta, garantizando la disponibilidad inmediata de productos de alta demanda. Por su parte, HEB mantiene abiertas sus tiendas en Austin, Houston, San Antonio y DFW, pero con horarios limitados y servicio a domicilio o recogida en la acera en lugares específicos.
Recomendaciones para clientes durante la tormenta
Los residentes deben prepararse para condiciones invernales extremas, revisar los horarios de las tiendas y tomar precauciones al salir de casa. Es recomendable planificar compras de artículos esenciales y mantenerse informados sobre cierres o ajustes mediante los sitios oficiales de Walmart, Target, HEB y el USPS.
La seguridad de clientes y empleados es prioritaria, y ajustar los horarios permite que las tiendas y servicios continúen operando sin poner en riesgo a las personas mientras la tormenta Fern afecta Texas.
