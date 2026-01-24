Walmart: autoridades realizan rápida acción tras reportarse amenaza de bomba en establecimiento.

¡Mucha atención! Un Walmart ubicado en el noroeste del condado de Harris, en Estados Unidos, fue evacuado recientemente tras reportarse un aviso sobre una posible amenaza de bomba. El sheriff de la localidad confirmó esta información este viernes 23 de enero.

Al respecto, las autoridades locales actuaron rápidamente para garantizar la seguridad de los clientes y empleados, implementando protocolos de evacuación en el establecimiento. ¿Se conoce sobre algún sospechoso? AQUÍ todos los detalles.

Walmart: autoridades realizan rápida acción tras reportarse amenaza de bomba en tienda

Una alerta de bomba se registró en el Walmart del condado de Harris, generando una rápida respuesta de las autoridades y los presentes. La situación llevó a la evacuación del establecimiento y a la implementación de protocolos de seguridad, incluso, equipos especializados en desactivación de explosivos fueron desplegados de inmediato al lugar para investigar la amenaza.

Ante lo sucedido, el sheriff Ed González informó sobre una amenaza recibida en un establecimiento de la empresa estadounidense ubicado en FM 1960, cerca de la autopista 290. Como medida de precaución, la tienda fue evacuada mientras las autoridades realizaban las investigaciones pertinentes.

Posteriormente, el sheriff compartió públicamente una actualización en la que señaló que no se halló nada sospechoso en el Walmart; sin embargo, las investigaciones sobre la amenaza continúan. En tanto, aún permanece en la incertidumbre la identidad de la persona que realizó la amenaza. Las autoridades han instado a mantener la calma, pues la situación ha sido debidamente controlada.

¿Qué se debe hacer ante un reporte de amenaza de bomba en Walmart?

Vale mencionar que, ante una información sobre una amenaza de bomba en un establecimiento como Walmart, se debe mantener la serenidad. La primera acción debe ser notificar de inmediato al 911 y a la gerencia del lugar.

Asimismo, se debe llevar a cabo una evacuación rápida y ordenada. Es importante no manipular objetos que parezcan sospechosos y evitar el uso de teléfonos celulares o radios cerca del área afectada. Además, se debe seguir las indicaciones del personal de seguridad y alejarse al menos 300 metros del lugar de la amenaza.