- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Slavia Praga
- Peñarol vs Colo Colo
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de Champions League
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA con SNAP: a partir de esta FECHA, este estado de EE. UU. prohibirá la comida chatarra y los beneficios EBT
Este estado de EE. UU. anunció la implementación de nuevas limitaciones al programa SNAP a partir de 2026, lo que perjudicará la compra de ciertos productos.
¡Mucha atención! Recientemente, Luisiana, de Estados Unidos, se alista para implementar dentro de poco una transformación importante en su programa de asistencia alimentaria SNAP.
Se anunció que, desde este 2026, todos los beneficiarios no podrán usar los fondos para adquirir productos catalogados como comida chatarra en este estado. Esta iniciativa tiene como finalidad principal mejorar la salud pública y promover hábitos alimenticios más saludables entre las familias que dependen de este tipo de apoyo.
PUEDES VER: ALERTA mundial: Donald Trump afirma que "ha llegado el momento" y anticipa una acción similar a la de Venezuela
SNAP: a partir de esta fecha, este estado prohibirá la comida chatarra y los beneficios EBT
El medio 'Marca' compartió información relevante sobre las últimas actualizaciones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Desde el 18 de febrero de 2026, se implementará la prohibición de adquirir comida chatarra utilizando estos beneficios, los cuales favorecían a muchas familias en el país americano.
SNAP: a partir de esta fecha, este estado prohibirá la comida chatarra y los beneficios EBT.
Cabe resaltar que esta medida forma parte de la Exención de Restricción de Alimentos del SNAP, que otorga al estado de EE. UU. la facultad de restringir la compra de productos con alto contenido de azúcares y escaso valor nutricional.
El propósito de esta llamativa iniciativa está enfocado en priorizar la nutrición saludable dentro del programa, al mismo tiempo que se busca vencer a los problemas que se están volviendo más comunes en la salud pública; tales como la obesidad, la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades vinculadas a una mala alimentación.
SNAP: ¿Qué productos ya no estarán disponibles?
A partir de la fecha en mención, los beneficiarios ya no podrán comprar estos productos con sus tarjetas de transferencia electrónica de beneficios (EBT):
- Dulces: entre ellos; los chocolates, caramelos, gomitas, chicles y mentas.
- Refrescos con jarabe de maíz, de alto contenido de fructosa o edulcorantes artificiales.
- Bebidas energéticas carbonatadas y no carbonatadas que incluyen estimulantes; tales como cafeína añadida, guaraná o taurina.
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90