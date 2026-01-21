¡Mucha atención! Recientemente, Luisiana, de Estados Unidos, se alista para implementar dentro de poco una transformación importante en su programa de asistencia alimentaria SNAP.

Se anunció que, desde este 2026, todos los beneficiarios no podrán usar los fondos para adquirir productos catalogados como comida chatarra en este estado. Esta iniciativa tiene como finalidad principal mejorar la salud pública y promover hábitos alimenticios más saludables entre las familias que dependen de este tipo de apoyo.

SNAP: a partir de esta fecha, este estado prohibirá la comida chatarra y los beneficios EBT

El medio 'Marca' compartió información relevante sobre las últimas actualizaciones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Desde el 18 de febrero de 2026, se implementará la prohibición de adquirir comida chatarra utilizando estos beneficios, los cuales favorecían a muchas familias en el país americano.

Cabe resaltar que esta medida forma parte de la Exención de Restricción de Alimentos del SNAP, que otorga al estado de EE. UU. la facultad de restringir la compra de productos con alto contenido de azúcares y escaso valor nutricional.

El propósito de esta llamativa iniciativa está enfocado en priorizar la nutrición saludable dentro del programa, al mismo tiempo que se busca vencer a los problemas que se están volviendo más comunes en la salud pública; tales como la obesidad, la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades vinculadas a una mala alimentación.

SNAP: ¿Qué productos ya no estarán disponibles?

A partir de la fecha en mención, los beneficiarios ya no podrán comprar estos productos con sus tarjetas de transferencia electrónica de beneficios (EBT):