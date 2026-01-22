¡INDIGNANTE! Agentes de ICE detienen a un niño de 5 años al llegar del colegio y GENERAN ALARMA en Minnesota

Un caso ocurrido en Minnesota ha generado alarma en la comunidad educativa tras la detención de un niño de 5 años y su padre por agentes de ICE en la entrada de su vivienda después de regresar del colegio. Según autoridades escolares, el menor habría sido utilizado para facilitar el contacto con el interior del domicilio.

El episodio no sería aislado. Escuelas del estado aseguran que otros estudiantes y sus familias han sido detenidos en circunstancias similares, incluso cuando se dirigían a clase, lo que ha reavivado el debate sobre los límites de los operativos migratorios y la protección de los menores.

Detención del menor de 5 años y denuncia escolar

De acuerdo con el centro educativo, Liam Ramos, de cinco años, fue interceptado junto a su padre cuando llegaban a casa tras la jornada escolar. La dirección del colegio sostiene que el niño fue usado como cebo para llamar a la puerta, permitiendo a los agentes del ICE comprobar si había más personas dentro de la vivienda.

Agentes de ICE detienen a un niño de 5 años al llegar del colegio.

La directora del centro, Zena Stenvik, cuestionó públicamente la actuación: "No puedes decir que un niño de cinco años sea delincuente violento". EL colegio difundió imágenes del hecho y expresó su preocupación por el impacto emocional que este tipo de detenciones tiene en la comunidad escolar.

Otros casos y ALERTA en Minnesota

Dos semanas antes de esta detención, una estudiante de 10 años de cuarto grado fue detenida por agentes del ICE cuando se dirigía a la escuela primaria con su madre. Durante el operativo, la menor llamó a su padre para informarle que las llevaban del colegio; al acudir, descubrió que ambas habían sido arrestadas.

Las autoridades escolares afirman que, tanto los niños como sus padres, permanecen en un centro de detención en Texas. Según la escuela, la familia de Liam cumple con los requisitos legales en Estados Unidos y mantiene un caso de asilo activo sin orden de deportación. Los centros educativos alertan que situaciones similares estarían afectando a estudiantes en todo Minnesota.