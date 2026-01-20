PELIGRO para ICE: Congreso debate proyecto que podría DESAPARECER la agencia migratoria

Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso de Estados Unidos volvió a encender las alarmas entre millones de familias inmigrantes. Se trata de la HR 7123, una iniciativa que propone poner fin de manera definitiva a Immigration and Customs Enforcement, la agencia federal encargada de las detenciones y deportaciones migratorias.

La propuesta, bautizada como Abolish ICE Act, no apunta a una reforma gradual, sino a un desmantelamiento total de la institución en un plazo máximo de 90 días tras su eventual aprobación. El planteamiento ya genera reacciones encontradas tanto en Washington como en comunidades latinas de todo el país, donde cada cambio en la política migratoria impacta directamente en la vida cotidiana.

Comunidades inmigrantes siguen con atención el avance del proyecto del congreso.

Una iniciativa que nace en el Congreso

La HR 7123 fue introducida en la Cámara de Representantes por el congresista demócrata Shri Thanedar, quien sostiene que el modelo actual de aplicación de leyes migratorias "no admite correcciones menores". Según su visión, las funciones que hoy cumple ICE podrían redistribuirse entre otras dependencias federales sin reproducir prácticas que, asegura, han generado miedo y desconfianza durante años.

El proyecto ya fue enviado a varios comités clave del Congreso de Estados Unidos, un primer paso que abre un proceso largo y políticamente complejo.

¿Qué propone concretamente la HR 7123?

El proyecto de ley establece una serie de medidas clave:

Suspender el financiamiento federal destinado a la dirección de Immigration and Customs Enforcement desde el momento de su promulgación.

Rescindir los fondos no utilizados y transferir activos y pasivos al Departamento de Seguridad Nacional.

Disolver formalmente la agencia en un plazo máximo de 90 días.

Reasignar las funciones migratorias a otras dependencias federales, bajo un enfoque distinto al actual.

Por qué la propuesta conecta con la comunidad latina

Más allá del lenguaje legal, la HR 7123 toca fibras sensibles en barrios y ciudades donde la presencia de ICE ha sido parte del día a día. Padres que evitan conducir, jóvenes que crecieron bajo programas temporales, familias mixtas que viven con la incertidumbre de una detención inesperada: todos forman parte del contexto social que explica por qué esta iniciativa genera tanta atención.

Thanedar y sus aliados citan operativos agresivos, detenciones de personas sin antecedentes penales y muertes bajo custodia como ejemplos de un sistema que, afirman, perdió legitimidad ante amplios sectores de la población.

¿Puede convertirse en ley?

El camino legislativo no será sencillo. Para entrar en vigor, la HR 7123 necesitaría la aprobación de ambas cámaras del Congreso y la firma del presidente Donald Trump, un escenario que hoy parece políticamente cuesta arriba. Sin embargo, incluso si no prospera, la sola presentación del proyecto marca un punto clave: la eliminación de ICE ya no es solo una consigna de protesta, sino una propuesta formal dentro del debate institucional.

Para millones de inmigrantes y sus familias, el avance o el bloqueo de esta ley podría anticipar el rumbo de la política migratoria en los próximos años.